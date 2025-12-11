Volodimir Zelenski a subliniat că orice compromis referitor la controlul teritoriilor din estul Ucrainei trebuie să fie aprobat de cetățeni printr-un proces democratic. Aceasta vizează în special regiunile grav afectate de conflict, cum este Donețk, unde luptele au fost intense.

„Cred că poporul ucrainean va răspunde la această întrebare (cu privire la cedarea teritoriilor – n.r.). Fie că este vorba de alegeri sau de un referendum, trebuie să existe o poziţie exprimată de poporul ucrainean”, a afirmat președintele ucrainean.

Principalele puncte rămase „nerezolvate” în negocierile cu Rusia sunt controlul regiunii Donețk și statutul centralei nucleare de la Zaporojie. „Sunt cele două subiecte pe care continuăm să le discutăm” cu Washingtonul, a precizat Zelenski, menționând că discuțiile continuă pentru a identifica soluții viabile.

În cadrul negocierilor, Statele Unite au exprimat dorința de a accelera procesul de ajungere la un acord. Într-un interviu cu jurnaliștii, Zelenski a detaliat că americanii propun retragerea forțelor ucrainene din anumite părți ale regiunii Donețk, cu condiția ca armata rusă să nu preia controlul asupra acestor teritorii.

„Ei (americanii) vor ca forţele ucrainene să se retragă din teritoriul regiunii Doneţk, iar compromisul presupune ca forţele ruse să nu pătrundă în această parte” a explicat Zelenski.

În paralel, Washingtonul a sugerat crearea unei „zone economice libere” sau a unei „zone demilitarizate” în zona din care ar urma să se retragă armata ucraineană.

„Cine ar guverna acest teritoriu, pe care ei (americanii) îl numesc deja „zonă economică liberă” sau „zonă demilitarizată”, nu ştiu”, a recunoscut președintele Ucrainei, indicând incertitudinile privind administrarea ulterioară.

Propunerile americane includ și retragerea trupelor ruse din regiunile Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk, menținându-le însă în Herson și Zaporojie, două teritorii revendicate oficial de Moscova, dar unde controlul rămâne parțial.

Președintele Zelenski a menționat că a avut o convorbire „constructivă” cu oficiali americani de rang înalt despre garanțiile de securitate pe care Ucraina le solicită. Această discuție face parte dintr-un dialog mai amplu cu Statele Unite privind sprijinul occidental.

„Am avut o discuţie constructivă şi aprofundată cu echipa americană cu privire la (…) garanţiile de securitate”, a scris Zelenski într-o postare pe X.

Convorbirea a implicat mai mulți reprezentanți importanți, printre care secretarul de stat Marco Rubio, șeful Pentagonului Pete Hegseth, emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Aceste negocieri vizează stabilirea unor măsuri care să protejeze Ucraina de eventuale acțiuni militare rusești, oferind un cadru clar pentru desfășurarea activităților militare și civile în regiunile afectate.

De aproape o lună, planul de pace propus de Donald Trump a fost prezentat liderilor europeni, însă documentul include anexe care ridică semne de întrebare în privința impactului economic. Wall Street Journal a avut acces la aceste documente „nepublice”, care ar putea avantaja companiile americane și ar modifica harta economică europeană.

Documentele detaliază modul în care activele rusești înghețate, estimate la aproximativ 200 de miliarde de dolari, ar putea fi folosite pentru finanțarea unor proiecte în Ucraina, inclusiv construirea unui centru de date alimentat de centrala nucleară de la Zaporojie.

O altă anexă prevede implicarea americană în redeschiderea sectoarelor strategice rusești, de la extracția de pământuri rare la forajul petrolier din Arctica, și reluarea fluxurilor energetice către Europa de Vest și restul lumii.

Chiar dacă nu generează victime directe, războiul hibrid și campaniile de dezinformare desfășurate de Rusia continuă să reprezinte o preocupare majoră pentru Europa. În interviuri recente, consilierul Kremlinului Serghei Karaganov a subliniat că aceste acțiuni sunt pregătitoare pentru conflicte mai ample împotriva țărilor europene.

Ritmul provocărilor a crescut semnificativ de la începutul invaziei în Ucraina. Conform Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), atacurile informaționale și hibrid comise de agenția GRU s-au triplat între 2023 și 2024, după ce anterior crescuseră de patru ori între 2022 și 2023.

Surse de informații europene citate de Financial Times arată că au fost dejucate mai multe comploturi ce vizau trenuri aglomerate, rezervoare de apă sau infrastructură critică, indicând amploarea și intensitatea amenințărilor care continuă să afecteze securitatea continentală.