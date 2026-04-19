Autoritățile din Republica Moldova intenționează să introducă un regim fiscal unitar pentru toate companiile, inclusiv cele din regiunea separatistă. Astfel, firmele implicate în operațiuni de import și export ar urma să plătească TVA și accize la bugetul statului, la fel ca restul agenților economici din țară.

Inițiativa este justificată prin necesitatea eliminării avantajelor fiscale și a dezechilibrelor concurențiale. Deputatul Radu Marian a subliniat că măsura urmărește alinierea la reguli economice echitabile și crearea unui cadru fiscal uniform.

În replică, liderul administrației separatiste din Transnistria, Vadim Krasnoselski, susține că noile taxe vor avea efecte imediate asupra economiei locale. Potrivit acestuia, măsura ar putea afecta grav bugetul regiunii și ar pune presiune pe plata salariilor, pensiilor și indemnizațiilor.

Criticile au fost susținute și de oficiali de la Moscova, care consideră schimbările drept o formă de constrângere economică asupra regiunii.

Datele publicate de administrația de la Tiraspol arată însă că economia regiunii este deja într-o situație dificilă. Produsul intern brut a fost estimat la aproximativ un miliard de euro, în scădere față de anul precedent și la un nivel apropiat de cel din 2023.

În termeni reali, contracția este și mai pronunțată, pe fondul unei inflații ridicate, de aproape 15%. Perspectivele pentru următorii ani rămân modeste, cu o creștere estimată la doar 2,5% anual și fără semne clare de redresare.

Declinul economic este vizibil în special în industrie, unde producția a scăzut puternic, cu aproximativ 28% într-un singur an. Cele mai afectate domenii sunt metalurgia, materialele de construcții și producția de energie, toate dependente de resurse energetice ieftine.

Prognozele oficiale din regiune indică faptul că sectorul industrial nu va reveni la nivelurile anterioare nici până în 2029.

Un factor major al dezechilibrelor economice este dependența de gazele naturale furnizate de Gazprom. De-a lungul anilor, regiunea a acumulat datorii estimate la aproximativ 12 miliarde de dolari, echivalentul a circa 12 PIB-uri anuale.

După întreruperea livrărilor de gaze la începutul anului 2025, regiunea a pierdut și o sursă importantă de venit: exportul de energie electrică produsă de centrala Moldgres către Republica Moldova.

Veniturile bugetare ale regiunii au rămas aproape neschimbate în ultimii ani, în timp ce deficitul se menține la un nivel ridicat, estimat la 45-50%. În paralel, contribuțiile fiscale ale marilor companii au scăzut.

Grupul Sheriff, controlat de Victor Gușan și Ilia Kazmalî, a redus plățile către buget, la fel ca și centrala Moldgres.

Situația economică se reflectă și în nivelul de trai. Salariul mediu din regiune a fost de aproximativ 370 de euro, în creștere nominală, dar în scădere reală din cauza inflației.

Veniturile sunt de aproximativ două ori mai mici decât în restul Republicii Moldova, iar diferența este așteptată să crească în anii următori.

Perspectivele economice sunt marcate de un grad ridicat de incertitudine, inclusiv în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. În același timp, estimările administrației de la Tiraspol nu includ impactul măsurilor fiscale planificate de Chișinău.

Pe de altă parte, autoritățile separatiste evită să menționeze faptul că numeroase companii din regiune sunt înregistrate oficial în Republica Moldova și beneficiază de acces la piața europeană.

În acest context, o eventuală reintegrare economică treptată ar putea reprezenta o oportunitate de relansare pentru regiune. Totuși, acest scenariu depinde în mare măsură de reducerea dependenței politice și economice de Moscova.

În lipsa unor reforme structurale și a unei stabilități energetice, economia regiunii transnistrene rămâne vulnerabilă în fața noilor măsuri fiscale și a schimbărilor geopolitice.