Grupul feroviar de stat din Lituania, LTG, nu va mai transporta petrol și produse petroliere ale companiei ruse Lukoil către exclava Kaliningrad. Decizia aplică sancțiunile impuse de Statele Unite, care au avertizat companiile străine că riscă consecințe dacă mențin relațiile comerciale după 21 noiembrie, potrivit postului național lituanian de televiziune, LRT.

Grupul feroviar lituanian LTG a anunțat vineri oprirea transporturilor petroliere care aparțin Lukoil sau companiilor afiliate, pe ruta Rusia – Kaliningrad, prin teritoriul lituanian. Anunțul vine în contextul în care SUA au sancționat grupul energetic rus, în cadrul pachetului de măsuri legate de războiul din Ucraina.

LTG a precizat că mărfurile Lukoil nu vor mai tranzita pe calea ferată Lituania. Operatorul a subliniat că nicio filială nu are contracte directe cu firme vizate în mod recent de sancțiunile Washingtonului sau ale Londrei.

Kaliningrad, situat pe coasta Mării Baltice, depinde în mare măsură de transporturile feroviare pentru aprovizionarea cu petrol și combustibili din Rusia. Exclava poate primi mărfuri și maritime, însă traseul terestru prin Lituania rămăsese cel mai folosit.

În octombrie, Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a anunțat sancțiuni împotriva Lukoil și a avertizat companiile străine că vor exista consecințe dacă vor continua colaborarea după 21 noiembrie.

Pachetul de sancțiuni îi vizează și pe Rosneft și subsidiarii companiei, însă LTG a transmis că produsele Rosneft nu au fost transportate în ultimii ani pe ruta către Kaliningrad.

LTG Cargo, divizia de marfă a grupului, și-a informat clienții pe 31 octombrie că va exista o perioadă de tranziție pentru finalizarea transporturilor deja programate. După această dată, nicio solicitare nouă privind mărfurile Lukoil nu a mai fost aprobată.

Potrivit televiziunii publice LRT, anul acesta LTG a transportat 194.000 de tone de petrol aparținând Lukoil către și dinspre Kaliningrad. În 2024, volumul a fost mult mai mare, de 371.000 de tone, dintre care 345.000 de tone reprezentau transporturi Lukoil.

Kremlinul a reacționat, susținând că interesele internaționale ale companiei ruse ar trebui respectate.

Sancțiunile lansate la final de octombrie au fost anunțate după ce președintele SUA, Donald Trump, a acuzat public refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a se angaja într-un proces real de pace în Ucraina. Măsurile americane devin efective pe 21 noiembrie, dată după care operatorii internaționali sunt obligați să respecte noile restricții.