România pregătește o revoluție pe litoralul său, pentru a atrage turiști nemulțumiți de condițiile actuale de pe plaje. Anul trecut, românii au cheltuit peste 11 miliarde de euro în vacanțe în străinătate, potrivit statisticilor, ceea ce subliniază necesitatea unor schimbări majore pe litoralul românesc.

„Am lansat această achiziție spunând foarte clar pe ce teren se poate construi un beach bar și care este dimensiunea”, a spus Buzoianu.

Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, a anunțat că schimbările încep cu stațiunea Năvodari. Aici, autoritățile au lansat o achiziție publică pentru închirierea terenurilor de plajă, clar stabilind ce suprafețe pot fi folosite pentru construirea beach barurilor și care sunt dimensiunile maxime permise.

Scopul este de a organiza mai bine spațiile de pe litoral și de a elimina construcțiile ilegale. Raportul ministerului a identificat peste 4.000 de construcții suspecte în zona costieră, multe fiind deja demolate la Năvodari.

O noutate majoră pentru litoralul românesc este obligativitatea operatorilor de plajă de a evita supraaglomerarea cu șezlonguri. Caietele de sarcini pentru licitațiile publice impun reguli stricte, astfel încât turiștii să aibă mai mult spațiu și libertate de mișcare.

Mai mult, operatorii vor trebui să includă activități culturale, digitale sau creative, transformând plajele în spații interactive, atractive pentru toate categoriile de turiști.

Pentru prima dată, litoralul românesc introduce criterii de accesibilitate. Plajele vor fi proiectate pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilități, asigurându-se că toți turiștii se pot bucura de mare fără obstacole.

„Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri. Și un om care vrea să vină și să-și pună un prosop să aibă loc unde să facă asta”, a conchis Buzoianu.

În următorii doi ani, vizitatorii litoralului românesc vor descoperi plaje mai organizate, aerisite și accesibile, cu zone de relaxare variate și activități culturale sau digitale. Această transformare este menită să reducă migrarea turiștilor spre destinații externe și să facă litoralul românesc o alegere competitivă pentru vacanțele de vară.