Linia ferată Cluj-Napoca – Oradea, una dintre cele mai strategice rute de transport din România, se confruntă cu blocaje majore, afectând mobilitatea și economia regiunii. Premierul Ilie Bolojan avertizează că lipsa circulației de peste trei ani aduce pierderi considerabile și neplăceri pentru cetățeni.

Conform oficialului, un segment de aproximativ 12 km, situat la limita județului Cluj spre județul Bihor, trebuie să fie prioritatea constructorilor în următoarele patru luni. Nerespectarea termenelor poate atrage corecții financiare de până la 200 de milioane de lei. Premierul a insistat că nu mai pot fi acceptate pretexte pentru întârzierea lucrărilor, evidențiind problemele de proiectare care au blocat progresul până acum.

„Conform discuțiilor cu constructorii, trebuie să se concentreze pe un tronson de aproximativ 12 km, care este la limita județului Cluj înspre județul Bihor. Deci în aval de Poieni. Și constructorul are 4 luni de zile la dispoziție să intre cât se poate de serios pe lucrare, pentru că, așa cum am precizat, în condițiile în care la finalul acestei perioade nu se respectă acești indicatori, corecția pe care o putem primi pe acest tronson care este în pericol este, așa cum am spus, de maxim 200 de milioane”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Linia Cluj-Oradea nu este doar o simplă rută feroviară: este a doua cale de ieșire a României spre Europa și un element cheie pentru relațiile cu Budapesta, Arad și Timișoara. Întârzierea lucrărilor afectează întreaga axă nord-vest – vest a țării și limitează mobilitatea persoanelor și bunurilor. Premierul estimează că este posibil ca linia să nu fie operațională până în 2028, ceea ce subliniază urgența intervențiilor.

„Faptul că pe acest tronson nu se circulă de trei ani de zile și este foarte probabil că până în 2028 să nu se circule, privează cetățenii României de o conectivitate importantă pe relația Cluj-Oradea-Budapesta, pe relația Cluj-Oradea-Arad-Timișoara, de exemplu, și partea de nord-vest și de vest a României, pe această axă nord-sud, este practic neconectată. Deci este un proiect foarte important a cărui finalizare cât mai rapidă înseamnă reduceri de pierderi, reduceri de costuri și avantaje pentru cetățenii”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că infrastructura feroviară a dovedit o capacitate scăzută de absorbție a fondurilor europene, comparativ cu infrastructura rutieră, care a progresat mult mai rapid. Această întârziere generează un transfer masiv de trafic către drumuri, ceea ce conduce la poluare mai mare, aglomerarea șoselelor și costuri de transport crescute.

Premierul a concluzionat că finalizarea rapidă a liniei Cluj-Oradea este vitală pentru reducerea pierderilor economice, scăderea costurilor logistice și îmbunătățirea experienței cetățenilor. Această cale ferată este un proiect strategic pentru România, cu impact direct asupra integrării europene și dezvoltării infrastructurii naționale.