Licitație CNAIR pentru supervizarea unui lot esențial din Autostrada A8
Licitație CNAIR pentru supervizarea unui lot esențial din Autostrada A8. Contractul are o valoare estimată de 55,67 milioane lei fără TVA și este atribuit prin licitație deschisă.
Procedura lansată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are ca obiect servicii de supervizare pentru lotul Miercurea Nirajului – Sărățeni (lot 1b), parte din secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin a proiectului rutier Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț.
Rolul consultantului de supervizare este de a monitoriza întregul proces investițional, astfel încât lucrările să respecte:
- cerințele tehnice din proiect,
- termenele contractuale,
- bugetul aprobat,
- standardele de calitate în construcții.
|Etapă
|Durată
|Descriere
|Supervizare în etapa de proiectare
|6 luni
|Monitorizarea și verificarea activităților de proiectare înainte de execuția lucrărilor
|Supervizare în execuția lucrărilor
|24 luni
|Control tehnic, calitativ și financiar pe durata construcției autostrăzii
|Supervizare în perioada de garanție
|124 luni
|Urmărirea comportării lucrărilor după finalizare și verificarea remedierii eventualelor defecte
Valoarea totală estimată a contractului este de 55.669.760 lei fără TVA, sumă care include și eventuale servicii similare suplimentare.
CNAIR își rezervă dreptul de a contracta servicii adiționale în valoare de până la 8.503.040 lei fără TVA, reprezentând aproximativ 20% din valoarea inițială.
Cerințe pentru companiile participante
|Tip criteriu
|Condiție
|Detalii
|Capacitate financiară
|Cifră de afaceri minimă
|Minimum 10 milioane lei/an pentru anii 2022, 2023 și 2024
|Condiție de excludere
|Datorii fiscale
|Companiile cu datorii stabilite prin hotărâri definitive sunt excluse
|Condiție de excludere
|Obligații bugetare
|Excludere pentru neplata taxelor și contribuțiilor la bugetul de stat
|Condiție de excludere
|Conformitate legală
|Excludere pentru încălcarea legislației fiscale din statul de origine
Procedura de achiziție și condiții de finanțare
Licitația este una deschisă, fără acord-cadru și fără împărțire pe loturi. Contractul intră sub incidența reglementărilor europene privind achizițiile publice.
Un element esențial al procedurii este condiționarea semnării contractului de:
- aprobarea finanțării din bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile.
Autoritatea contractantă estimează obținerea finanțării în primul semestru al anului 2026.
De asemenea, procedura poate fi anulată în cazul în care:
- finanțarea nu este aprobată,
- modificările de preț afectează fezabilitatea proiectului.
Companiile interesate trebuie să depună ofertele până la 11 mai 2026, ora 15:00, în limba română.
Autostrada A8, cunoscută și ca Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, reprezintă una dintre cele mai importante investiții rutiere din România, având rolul de a conecta Transilvania cu regiunea Moldovei și de a reduce semnificativ timpul de transport între cele două regiuni istorice.
