Licitație CNAIR pentru supervizarea unui lot esențial din Autostrada A8. Contractul are o valoare estimată de 55,67 milioane lei fără TVA și este atribuit prin licitație deschisă.

Procedura lansată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are ca obiect servicii de supervizare pentru lotul Miercurea Nirajului – Sărățeni (lot 1b), parte din secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin a proiectului rutier Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț.

Rolul consultantului de supervizare este de a monitoriza întregul proces investițional, astfel încât lucrările să respecte:

cerințele tehnice din proiect,

termenele contractuale,

bugetul aprobat,

standardele de calitate în construcții.

Etapă Durată Descriere Supervizare în etapa de proiectare 6 luni Monitorizarea și verificarea activităților de proiectare înainte de execuția lucrărilor Supervizare în execuția lucrărilor 24 luni Control tehnic, calitativ și financiar pe durata construcției autostrăzii Supervizare în perioada de garanție 124 luni Urmărirea comportării lucrărilor după finalizare și verificarea remedierii eventualelor defecte

Valoarea totală estimată a contractului este de 55.669.760 lei fără TVA, sumă care include și eventuale servicii similare suplimentare.

CNAIR își rezervă dreptul de a contracta servicii adiționale în valoare de până la 8.503.040 lei fără TVA, reprezentând aproximativ 20% din valoarea inițială.

Tip criteriu Condiție Detalii Capacitate financiară Cifră de afaceri minimă Minimum 10 milioane lei/an pentru anii 2022, 2023 și 2024 Condiție de excludere Datorii fiscale Companiile cu datorii stabilite prin hotărâri definitive sunt excluse Condiție de excludere Obligații bugetare Excludere pentru neplata taxelor și contribuțiilor la bugetul de stat Condiție de excludere Conformitate legală Excludere pentru încălcarea legislației fiscale din statul de origine

Licitația este una deschisă, fără acord-cadru și fără împărțire pe loturi. Contractul intră sub incidența reglementărilor europene privind achizițiile publice.

Un element esențial al procedurii este condiționarea semnării contractului de:

aprobarea finanțării din bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile.

Autoritatea contractantă estimează obținerea finanțării în primul semestru al anului 2026.

De asemenea, procedura poate fi anulată în cazul în care:

finanțarea nu este aprobată,

modificările de preț afectează fezabilitatea proiectului.

Companiile interesate trebuie să depună ofertele până la 11 mai 2026, ora 15:00, în limba română.

Autostrada A8, cunoscută și ca Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, reprezintă una dintre cele mai importante investiții rutiere din România, având rolul de a conecta Transilvania cu regiunea Moldovei și de a reduce semnificativ timpul de transport între cele două regiuni istorice.