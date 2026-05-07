După votul prin care s-a discutat trecerea PNL în Opoziție, Cătălin Predoiu a cerut o consultare mai largă în partid. El a spus că ar trebui găsită o soluție pentru ca PNL să continue să participe la guvernare. Prim-vicepreședintele PNL a declarat că nu a existat nicio discuție între colegi despre posibilitatea ca el să devină prim-ministru, după plecarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului. El a subliniat că acest subiect nu a fost discutat nici înainte, nici după ședință.

În opinia lui, partidul ar rămâne relevant pe scena politică doar dacă ar avea funcția de prim-ministru. El a considerat că această poziție este importantă pentru influența politică a PNL și pentru a putea duce la îndeplinire obiectivele propuse.

El a spus că, fără această funcție, partidul ar avea mai puține posibilități de a-și pune în practică planurile, chiar dacă există eforturi din partea liderilor și a Guvernului. A adăugat că România are nevoie în continuare de dezvoltarea unor parteneriate strategice, atât în Europa, cât și cu Statele Unite ale Americii și alți parteneri.

Predoiu a menționat că a înțeles dorința unor colegi de a găsi o strategie care să aducă mai multe voturi la alegerile din 2028, dar a considerat că, în acest moment, nu campania electorală ar trebui să fie prioritatea, ci menținerea stabilității și a direcției politice a țării. El a susținut că ar fi bine să existe o consultare mai largă în partid pe tema rămânerii la guvernare și că ar trebui găsită o soluție pentru ca PNL să își continue implicarea în actul guvernării.

„Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Și am mai spus în ședință faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică rămâne relevant dacă are poziția de premier. Acesta era punctul-cheie al relevanței noastre strategice în acest moment. Acest lucru nu trebuie pierdut. Prin intermediul acestei pârghii, poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai. Dacă n-am fi avut această funcție de premier, n-am fi putut, poate, prin efortul premierului și ale colegilor, să ducem la îndeplinire o serie de obiective. Asta este ceea ce am spus. România are de dezvoltat în perioada imediat următoare parteneriate strategice, și în Europa, și cu alți parteneri, în primul rând partenerul strategic, Statele Unite, dar nu numai. Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028, dar, totuși, nu suntem în campanie electorală. Nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare (…), ci păstrarea României pe un teren sigur al valorilor, al politicilor, care este prioritară. Am spus în ședință acest lucru, că ar fi bine o consultare mai largă (n.r. – pentru a rămâne la guvernare. Ar trebui găsită o soluție pentru ca PNL să-și continue efortul guvernării și, în orice caz, trebuie făcută o consultare pe această temă”, a precizat Predoiu.

Potrivit unor surse politice citate de „Adevărul”, în PNL, susținătorii lui Ilie Bolojan ar pregăti un congres extraordinar în care partidul ar urma să decidă dacă rămâne la guvernare alături de PSD, dar fără Bolojan, sau dacă trece în opoziție împreună cu el.

Această discuție apare în contextul în care unii lideri PNL, precum Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Cătălin Predoiu, ar prefera ca partidul să rămână la guvernare, dar cu un alt premier liberal.

Această decizie a conducerii PNL vine după ce o parte din partid, care nu îl susține pe Bolojan, ar fi cerut o nouă consultare internă pentru a opri trecerea în Opoziție. În acest context, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, apropiat de Ilie Bolojan, ar fi propus organizarea unui congres care să clarifice situația din partid. El ar fi afirmat că partidul a votat de mai multe ori că nu mai vrea o nouă alianță cu PSD și că, dacă subiectul nu este închis, ar trebui organizat un congres în care membrii să voteze pe două direcții: una care susține continuarea colaborării cu PSD și alta care susține linia lui Bolojan.

„Este a treia oară când votăm că nu mai facem nicio coaliție cu PSD. Dacă nici acum nu încheiem subiectul, atunci putem să convocăm un congres în care să candidăm pe moțiuni: moțiunea pro-PSD și moțiunea Bolojan”, a spus Motreanu în ultima ședință a liberalilor, potrivit surselor.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, dacă sunt îndeplinite anumite condiții prevăzute de Curtea Constituțională din 2020.

El a explicat pe Facebook că acest lucru ar fi posibil dacă președintele României nu urmărește declanșarea de alegeri anticipate prin această numire, dacă se formează o nouă majoritate în Parlament și dacă a trecut un timp considerat „rezonabil” de la momentul moțiunii de cenzură. În opinia sa, aceste condiții sunt fie deja îndeplinite, fie aproape îndeplinite.

Din punctul său de vedere, nu există obstacole constituționale care să împiedice desemnarea lui Ilie Bolojan ca propunere de prim-ministru din partea PNL.