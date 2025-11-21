Lia Olguţa Vasilescu pune piciorul în prag: Dacă nu se va ține cont de PSD, nu mai avem ce să căutăm la guvernare

Lia Olguța Vasilescu a declarat că PSD nu va mai rămâne la guvernare dacă cererile partidului nu sunt luate în considerare în cadrul Pachetului 3. Aceasta a precizat că măsurile propuse de PSD sunt esențiale pentru sprijinirea economiei și a angajaților din sectorul public.

„Ne așteptăm să se discute despre pachetul 3 și dacă nu se va ține cont nici de data aceasta de PSD, înseamnă că nu mai avem ce să căutăm la guvernare, că să rămânem doar să fim în geam când vine factura nu e cazul. Iar chestiunile pe care noi le-am solicitat, și anume să se discute în pachetul 3 și măsuri de relaxare economică vitale, absolut necesare în această perioadă când economia începe să scârție foarte tare, când salariul mediu prima oară în ultimii foarte mulți ani scade, înseamnă că nu mai este cazul să rămânem la guvernare dacă nu vor fi trecute și aceste solicitări pe care noi le avem și pe care le-am prezentat în urmă cu o lună coaliției și pentru care s-a format un grup de lucru la ora actuală între economiștii din toate partidele din coaliție ca să se analizeze aceste măsuri”, a spus Vasilescu.

Aceasta a subliniat că obiectivul PSD este să participe activ la deciziile care afectează administrația publică și economia, astfel încât să fie evitate măsuri care ar putea avea efecte negative asupra funcționarilor sau asupra serviciilor publice.

Primarul Craiovei a explicat modul în care PSD a reușit să ajusteze propunerile inițiale privind disponibilizările din administrația publică locală. Inițial, s-a propus reducerea a 45% dintre cei aproximativ 330.000 de angajați din administrația locală, ceea ce ar fi însemnat concedierea a aproximativ 150.000 de persoane.

„Din fericire, am reușit până acum să rezolvăm foarte multe lucruri. Dacă e să luăm exemplul doar al administrației publice locale, inițial s-a vorbit despre disponibilizări de 45% pe o cifră de 330.000, așa cum credeau ei că este în administrația publică locală. Până la urmă, după ce am cerut să se analizeze foarte bine, pentru că știam că nu aceasta este cifra, deci ar fi trebuit să disponibilizăm 150.000 de persoane din administrația publică locală, și până la final s-a dovedit că noi suntem 125.000 toți. Deci dați-vă seama, dacă am fi acceptat ca această solicitare pe care a avut-o domnul Bolojan să treacă, ce s-ar fi întâmplat: nu ar mai fi rămas nimeni în administrația publică locală”.

Ea a spus că l-a întrebat pe premier la momentul respectiv și că a subliniat în cadrul coaliției că cifra prezentată inițial nu era corectă, deoarece PSD avea informații mai exacte despre situația municipalităților din România. Vasilescu a precizat că a solicitat efectuarea unui calcul precis privind numărul angajaților din administrația publică locală, pentru a înlocui datele prezentate în mass-media. După ce a introdus în platforma oficială cifra reală raportată de primari, membrii coaliției au realizat că numărul total al angajaților din administrația publică locală este de 125.000, iar salariile acestora sunt sub 4.000 de lei.

Ea a precizat că discuțiile au avut loc în cadrul coaliției și că a cerut revenirea asupra cifrelor inițiale, reușind astfel să păstreze o parte din personalul administrației publice locale. Vasilescu a subliniat că PSD nu se opune unor disponibilizări, dar consideră că acestea trebuie făcute pe criterii profesionale. Ea a amintit că Asociația Municipiilor și Uniunea Națională a Consiliilor Județene solicită de mai mulți ani o lege care să prevadă evaluarea anuală a funcționarilor publici, pentru a evita situațiile în care aceștia semnează documente fără să fie la curent cu legislația actuală.

„Pentru asta am solicitat să se facă pe criterii profesionale pentru disponibilizări, dar nu așa, de la pix, 45% pe un calcul de 330.000 de persoane, să vedem câți rămân. Erau mai puțini în funcție decât ar fi trebuit să plece acasă”, a mai spus ea.

Disputa dintre liderii PSD și PNL a continuat și pe plan local, vizând condițiile din diferite sectoare ale Capitalei. Lia Olguța Vasilescu a criticat starea străzilor din Sectorul 1, unde se află ministere importante, menționând dificultățile pe care le întâmpină atunci când se deplasează pe tocuri.

„Îmi pare rău să spun, și credeți-mă că nu glumesc deloc, sunt trei perechi de pantofi la care mi-am rupt tocurile până acum în Sectorul 1, mai precis în față la Ministerul Energiei. De câte ori vin acolo, și vin aproape săptămânal, unde-i și ministrul Sănătății, unde-i și Ministerul Muncii și Ministerul de Interne. Deci nu se poate ca femeie să nu poți să mergi pe tocuri acolo. Este, totuși, Sectorul 1 al Capitalei. Din păcate, se vede cine gestionează bine sectoarele, cine-și gestionează bine primăria și cine prost”, a afirmat Vasilescu.

La rândul său, premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, a menționat că zone din Sectorul 3, administrat de social-democratul Robert Negoiță, prezintă riscuri pentru trecători, subliniind pericolele de accidentare datorate gropilor și denivelărilor.