Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit joi seară, într-o intervenție la România TV, clarificări importante privind eventuale reduceri de pensii și salarii în 2026, în contextul măsurilor de ajustare bugetară venite de la Guvern.

Oficialul a explicat cum vede situația pensiilor contributive, a salariilor din sectorul public și a posibilelor concedieri, subliniind că există linii roșii pe care PSD nu le va depăși.

Întrebat despre scenariul reducerii pensiilor contributive, Florin Manole a afirmat că nu se pune problema unei astfel de măsuri și că social-democrații nu ar susține niciodată o inițiativă care ar afecta veniturile pensionarilor.

El a precizat că PSD respinge categoric orice idee privind taxarea pensiilor sub 3.000 de lei, considerând că acest lucru ar depăși orice limită și afirmând clar că nu există vreo procedură guvernamentală care să vizeze astfel de modificări.

„PSD nu este de acord cu o astfel de opinie și nici nu o există o procedură guvernamentală în acest sens. (…) Taxarea pensiilor sub 3.000 de lei este dincolo de orice limită, nu vom fi niciodată de acord cu așa ceva”, a spus Florin Manole.

Referitor la indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2026, așa cum este prevăzut în legislația actuală, ministrul a transmis un mesaj rezervat.

Florin Manole a sugerat că este foarte puțin probabil ca indexarea să fie aplicată anul viitor, menționând că, deși PSD a încercat de fiecare dată să crească pensiile atunci când a fost posibil, pentru 2026 este pesimist din cauza constrângerilor bugetare.

„PSD a obișnuit pe toată lumea, de câte ori s-a putut, cu creșteri ale pensiilor. Pentru anul viitor însă, sunt foarte pesimist”, a explicat Florin Manole.

În ceea ce privește eventualele tăieri de salarii sau concedieri în sistemul public, ministrul Muncii a declarat că nu intenționează să inițieze niciun act normativ care să prevadă disponibilizări.

El a explicat că instituția pe care o conduce a realizat o economie de 6,7% până în luna octombrie, fără a recurge la concedieri, economiile fiind generate atât prin reducerea unor sporuri, cât și prin pensionările naturale din sistem. Manole a subliniat că se consideră ministrul Muncii, nu al concedierilor.

„N-o să inițiez niciun act normativ ca să avem oameni dați afară. Noi, la Ministerul Muncii, avem o economie de 6,7 la sută la nivelul lunii octombrie, fără să fim obligați să dăm pe cineva afară. Au fost și tăierile de sporuri, au fost și colegi care s-au pensionat… Eu sunt ministrul Muncii, nu al concedierilor”, a explicat demnitarul.

În același timp, Florin Manole a arătat că înțelege necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare, însă a insistat că acest lucru trebuie făcut fără a afecta direct angajații statului.

Printre soluțiile menționate de ministru pentru eficientizarea cheltuielilor se numără reducerea costurilor cu chiriile și limitarea cheltuielilor de deplasare.