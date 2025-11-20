Victor Ponta consideră că astfel de cereri pentru plata drumului sunt neobișnuite și penibile
Victor Ponta a spus că, din punctul său de vedere, situația ar fi fost generată de faptul că ministrul Economiei, Radu Miruță, ar fi solicitat statului gazdă să-i acopere costurile de deplasare.
Ponta a afirmat că acest lucru este neuzual și că, în mod normal, țările gazdă acoperă cazarea, dar nu și transportul. El a mai spus că nu a întâlnit situații în care un oficial român, fie el președinte, premier sau ministru, să fi solicitat plata biletelor de avion de la statul vizitat și a considerat că o astfel de cerere ar putea crea o impresie nefavorabilă despre România.
Ponta a adăugat că, în opinia sa, modul în care ar fi fost formulată solicitarea poate părea „penibilă” în relația cu partenerii străini, care ar fi fost puși în situația de a accepta plata unui bilet de avion pentru a nu compromite vizita.
„Nu s-au trezit saudiții sau coreenii să zică: „domnule ministru, vă plătim noi”. Domnul ministru le-a cerut lor. Ceea ce e foarte neuzual.
A zis, domnule, ca să reduc cheltuielile bugetate vă rog să-mi plătiți voi și asta, ceea ce la ei e neuzual. E normal să-ți plătească hotelul, pentru că și atunci când vin ei la noi, le plătim noi hotelul.
Niciodată n-am auzit ca un oficial al statului român, președinte, prim-ministru, ministru, să zică celui la care se duce în vizită oficială: Plătește-mi și biletul! I-or fi dat și diurnă? Nu știu, dar el a cerut în scris să îi se plătească drumul. Ceea ce pentru statele respective a fost oarecum penibil”, a spus Ponta.
Dan Andronic a intervenit menționând că situația este aceeași ca în cazul vizitei în Coreea de Sud, iar Ponta a confirmat că procedura ar fi fost aceeași. El a sugerat că statele respective ar fi acceptat plata transportului doar pentru a evita anularea vizitelor.
„Tot la fel. Asta zic, e penibil că n-au o asemenea procedură. Cum doamne să plătim? „Bă, plătim că e un amărât care a zis că nu vine dacă nu-i plătim avionul. Bine, mă, plătiți-i și avionul””, mai spune Ponta.
Discuții despre percepția asupra României
Ponta a făcut referire și la modul în care se conturează noțiunea de „mită”. El a sugerat că un astfel de comportament ar genera o imagine externă neplăcută, pe care a descris-o ca o percepție asupra României de stat ușor de influențat.
„Știi că definiția la mită e cere, acceptă sau nu refuză. Deci e prima variantă. A cerut omul. A cerut. Vă dați seama ce impresie au oamenii ăia despre România. Ce țară bananieră”, mai spune Ponta.
Andronic a intervenit și a spus că, în opinia sa, percepția ar putea fi chiar mai simplă: aceea că România ar putea părea o țară „ieftină” din perspectiva costurilor de influențare.
„Impresie este simplă, scuze-mă, nu e țară bananieră, e o țară pe care o cumperi ieftin. Deci dacă ăsta e prețul unui ministru ca să vină în Arabia Saudită…”, spune Andronic.
Turcescu a completat că ministrul ar putea prezenta situația drept o economie la buget și chiar ca un gest care ar merita apreciere.
„N-ai înțeles. O să spună că a făcut economii la buget și că merită o medalie pentru asta. Asta va spune”, intervine și Robert Turcescu.
Posibile implicații juridice?
Mirel Curea l-a întrebat pe Ponta dacă o astfel de solicitare ar putea avea implicații legale, având în vedere experiența fostului premier ca procuror. Ponta a spus că, dacă ministrul ar fi aparținut PSD, situația ar fi fost tratată diferit și că ar fi putut exista consecințe judiciare imediate.
„Domnule Ponta, ați fost și procuror. Nu îmbracă și niște aspecte penale? Chestia asta, solicitarea asta?”, întreabă Curea.
„Dacă era PSD-ist, era deja arestat în momentul ăsta. Dacă e USR-ist, nu. A economisit 3.000 de euro, biletul.”, spune Ponta.
