Victor Ponta a spus că, din punctul său de vedere, situația ar fi fost generată de faptul că ministrul Economiei, Radu Miruță, ar fi solicitat statului gazdă să-i acopere costurile de deplasare.

Ponta a afirmat că acest lucru este neuzual și că, în mod normal, țările gazdă acoperă cazarea, dar nu și transportul. El a mai spus că nu a întâlnit situații în care un oficial român, fie el președinte, premier sau ministru, să fi solicitat plata biletelor de avion de la statul vizitat și a considerat că o astfel de cerere ar putea crea o impresie nefavorabilă despre România.

Ponta a adăugat că, în opinia sa, modul în care ar fi fost formulată solicitarea poate părea „penibilă” în relația cu partenerii străini, care ar fi fost puși în situația de a accepta plata unui bilet de avion pentru a nu compromite vizita.

„Nu s-au trezit saudiții sau coreenii să zică: „domnule ministru, vă plătim noi”. Domnul ministru le-a cerut lor. Ceea ce e foarte neuzual. A zis, domnule, ca să reduc cheltuielile bugetate vă rog să-mi plătiți voi și asta, ceea ce la ei e neuzual. E normal să-ți plătească hotelul, pentru că și atunci când vin ei la noi, le plătim noi hotelul. Niciodată n-am auzit ca un oficial al statului român, președinte, prim-ministru, ministru, să zică celui la care se duce în vizită oficială: Plătește-mi și biletul! I-or fi dat și diurnă? Nu știu, dar el a cerut în scris să îi se plătească drumul. Ceea ce pentru statele respective a fost oarecum penibil”, a spus Ponta.

Dan Andronic a intervenit menționând că situația este aceeași ca în cazul vizitei în Coreea de Sud, iar Ponta a confirmat că procedura ar fi fost aceeași. El a sugerat că statele respective ar fi acceptat plata transportului doar pentru a evita anularea vizitelor.

„Tot la fel. Asta zic, e penibil că n-au o asemenea procedură. Cum doamne să plătim? „Bă, plătim că e un amărât care a zis că nu vine dacă nu-i plătim avionul. Bine, mă, plătiți-i și avionul””, mai spune Ponta.

Ponta a făcut referire și la modul în care se conturează noțiunea de „mită”. El a sugerat că un astfel de comportament ar genera o imagine externă neplăcută, pe care a descris-o ca o percepție asupra României de stat ușor de influențat.

„Știi că definiția la mită e cere, acceptă sau nu refuză. Deci e prima variantă. A cerut omul. A cerut. Vă dați seama ce impresie au oamenii ăia despre România. Ce țară bananieră”, mai spune Ponta.

Andronic a intervenit și a spus că, în opinia sa, percepția ar putea fi chiar mai simplă: aceea că România ar putea părea o țară „ieftină” din perspectiva costurilor de influențare.

„Impresie este simplă, scuze-mă, nu e țară bananieră, e o țară pe care o cumperi ieftin. Deci dacă ăsta e prețul unui ministru ca să vină în Arabia Saudită…”, spune Andronic.

Turcescu a completat că ministrul ar putea prezenta situația drept o economie la buget și chiar ca un gest care ar merita apreciere.

„N-ai înțeles. O să spună că a făcut economii la buget și că merită o medalie pentru asta. Asta va spune”, intervine și Robert Turcescu.

Mirel Curea l-a întrebat pe Ponta dacă o astfel de solicitare ar putea avea implicații legale, având în vedere experiența fostului premier ca procuror. Ponta a spus că, dacă ministrul ar fi aparținut PSD, situația ar fi fost tratată diferit și că ar fi putut exista consecințe judiciare imediate.