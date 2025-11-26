Leonid Fedun, 69 de ani, cunoscut drept unul dintre întemeietorii companiei Lukoil, s-a retras complet din acționariat, potrivit datelor obținute de Reuters. Participația de aproximativ 10% deținută de acesta este estimată la aproape 7 miliarde de dolari pe baza valorii de piață, însă prețul real al tranzacției nu a fost dezvăluit.

Originar din Ucraina și stabilit în Monaco, Fedun și-ar fi vândut acțiunile la începutul anului 2025, într-o perioadă în care Lukoil pierde teren atât pe piața globală, cât și pe cea regională, ca urmare a restricțiilor economice impuse Federației Ruse.

În august 2025, compania a anunțat anularea a 76 de milioane de titluri – echivalentul a aproximativ 11% din totalul acțiunilor – după un amplu program de răscumpărare derulat între 2024 și 2025. Aceste operațiuni sunt interpretate de experți drept un semnal că Lukoil încearcă să-și restructureze intern acționariatul într-o perioadă de incertitudine.

Lukoil a refuzat să comenteze vânzarea participației lui Fedun, iar jurnaliștii nu au reușit să-l contacteze pe acesta pentru detalii suplimentare.

În octombrie, SUA au inclus Rosneft și Lukoil pe lista de sancțiuni, însă aplicarea măsurilor pentru Lukoil a fost amânată până la 13 decembrie. În acest context, au apărut informații conform cărora grupul petrolier caută cumpărători pentru activele sale din străinătate, inclusiv rafinării și operațiuni comerciale.

Unii analiști consideră că Lukoil ar putea deveni o țintă pentru Rosneft, companie controlată de statul rus, mai ales în condițiile actuale în care entitățile private din domeniul energiei sunt vulnerabile la consolidări forțate.

Averea lui Fedun s-a format în anii ’90, în perioada privatizărilor masive. Fost instructor militar, acesta s-a relocat în Siberia, unde l-a cunoscut pe Vagit Alekperov, viitorul său partener de afaceri și cel care a condus Lukoil timp de decenii.

În 1993, după aprobarea de către președintele Boris Elțîn a privatizării unor importante exploatări petroliere, cei doi au preluat active strategice din Siberia de Vest. În timp ce Alekperov a gestionat operațiunile, Fedun s-a concentrat pe extinderea companiei prin achiziții.

Odată cu declanșarea războiului în 2022, Lukoil a transmis un mesaj neobișnuit în mediul corporatist rus, în care își exprima îngrijorarea față de „evenimentele tragice din Ucraina” și solicita negocieri de pace.

Tot în 2022, Alekperov a demisionat ca urmare a sancțiunilor impuse de Marea Britanie și Australia, iar Fedun și-a încheiat mandatul de vicepreședinte, invocând vârsta de pensionare și „circumstanțe familiale”.