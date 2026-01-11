Situațiile în care locurile de parcare atribuite pe proprietăți private sunt ocupate de alte vehicule sunt frecvente în parcările dintre blocuri, curți interioare sau ansambluri rezidențiale. Pentru a evita conflictele și pentru a acționa legal, este important de înțeles statutul juridic al locului, competențele autorităților și pașii care pot fi urmați.

Conform legislației civile, un loc de parcare situat pe proprietate privată reprezintă un bun asupra căruia există drept de posesie și folosință. Codul civil, art. 555, stabilește că dreptul de proprietate conferă puterea de a deține, utiliza și dispune de un bun în mod exclusiv, în limitele legii.

În ansamblurile rezidențiale, locurile de parcare pot fi:

-proprietate individuală (menționate în actul de proprietate),

-părți comune cu drept de folosință exclusivă, conform Legii 196/2018 privind asociațiile de proprietari.

În ambele situații, ocuparea locului fără consimțământ constituie tulburare a posesiei.

Prin contrast, locurile de parcare publice se află sub administrarea autorităților locale și sunt reglementate de Codul rutier (OUG 195/2002). Parcările private nu sunt considerate drumuri publice, motiv pentru care nu intră sub competența directă a poliției rutiere, ci sub reglementări civile și regulamente interne.

Într-o astfel de situație, pot fi urmați câțiva pași:

1. Verificare și soluționare amiabilă

Se poate verifica dacă proprietarul vehiculului se află în zonă sau dacă a fost lăsat un număr de telefon în parbriz. În numeroase cazuri, problema se poate rezolva pe loc, fără intervenții externe.

2. Documentarea situației

Dacă șoferul nu poate fi contactat, se recomandă fotografierea autoturismului astfel încât să fie vizibile:

-numărul de înmatriculare,

-marcajele locului de parcare,

-contextul zonei.

Aceste imagini pot constitui probe utile ulterior.

3. Sesizarea administratorului sau asociației

Administratorul sau asociația de proprietari trebuie informați, mai ales dacă există regulament intern privind parcarea. Unele asociații emit notificări, avertismente scrise sau prevăd sancțiuni interne pentru astfel de situații.

4. Intervenția autorităților

Poliția poate fi solicitată pentru constatare, însă trebuie reținut că:

-pe proprietate privată închisă nu se poate aplica amendă rutieră,

-nu poate fi dispusă ridicarea vehiculului, pentru că acest lucru se poate face doar pe drumuri publice, conform OUG 195/2002.

Procesul-verbal de constatare poate fi folosit în eventuale acțiuni civile.

Aspecte importante

Pentru a evita escaladarea conflictelor sau consecințe juridice, este recomandat:

– să nu se intervină fizic asupra vehiculului (mutare, blocare, avariere),

– să nu se încerce ridicarea mașinii pe cont propriu,

– să nu se recurgă la acțiuni de forță.

Astfel de gesturi pot conduce la acuzații de distrugere sau tulburare de posesie.

Măsuri de prevenție

Pentru a preveni repetarea acestor situații, se pot instala:

-blocatoare de parcare,

-borne retractabile,

-semnalizări suplimentare,

Toate acestea se fac cu respectarea regulamentelor interne și a acordului asociației.

Deși nu există o contravenție rutieră specifică pentru ocuparea unui loc privat, ocupantul poate răspunde civil, iar proprietarul locului poate solicita în instanță:

-încetarea tulburării posesiei,

-despăgubiri pentru prejudiciu (de ex. costuri suplimentare de parcare).

De asemenea, poliția locală poate fi solicitată pentru constatarea faptei și pentru menținerea ordinii publice, fără a putea dispune măsuri rutiere într-o parcare privată închisă.