Impozit dublu pentru balcoanele blocurilor din Ploiești
Începând cu anul 2026, impozitele pentru locuințe din Ploiești au suferit modificări, ca urmare a noilor măsuri bugetar-fiscale adoptate la nivel național. Una dintre problemele care au stârnit cel mai mult întrebări în rândul proprietarilor privește modul de calcul al impozitului pentru balcoanele apartamentelor.
Un locuitor al municipiului a sesizat redacția privind o situație neobișnuită: la Ploiești, balcoanele ar fi impozitate „dublu”. Pe de o parte, acestea sunt incluse în suprafața utilă a apartamentului, iar pe de altă parte, se aplică un coeficient de 1,4 pentru a obține suprafața construită desfășurată, care stă la baza calculului impozitului. Aceasta practică a fost semnalată ca fiind diferită de alte orașe din țară.
Modul de calcul al impozitului pentru balcoane
Simona Dolniceanu, directorul Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, a explicat pentru Observatorulph.ro că modul de calcul depinde de datele înscrise în contractul de vânzare-cumpărare al apartamentului.
Ea a precizat că, uneori, este trecută doar suprafața utilă totală, fără a se specifica dacă o parte din aceasta reprezintă balconul, iar alteori este menționată suprafața construită, cu sau fără balcon. Dolniceanu a subliniat că, potrivit Legii locuinței, balconul nu intră în suprafața utilă, dar este inclus în suprafața construită.
În cazurile în care suprafața construită nu este indicată în contract, impozitul se calculează pe întreaga suprafață declarată, cu excepția situațiilor în care balconul este exclus.
În situația în care este menționată doar suprafața utilă, fără a se evidenția balconul, aceasta se înmulțește cu coeficientul de 1,4 pentru a obține suprafața construită, care devine baza calculului impozitului.
„Situația este următoarea. În contractele de vânzare-cumpărare pentru apartamente sunt prevăzute mai multe variante.
Fie este trecută suprafața utilă totală, fără a se menționa că o parte din aceasta este balcon. Fie este menționată suprafața construită, cu sau fără balcon.
Este adevărat că Legea locuinței prevede că balconul nu face parte din suprafața utilă, însă el este inclus în suprafața construită.
În situația în care nu există menționată suprafața construită, impozitarea se face pe întreaga suprafață declarată, dacă din aceasta nu este exclus balconul.
Dacă este menționată doar suprafața utilă, fără a se specifica faptul că o parte reprezintă balconul, aceasta se înmulțește cu coeficientul de 1,4 pentru a se obține suprafața construită, care stă la baza calculului impozitului”, a explicat Simona Dolniceanu.
