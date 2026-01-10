Începând cu anul 2026, impozitele pentru locuințe din Ploiești au suferit modificări, ca urmare a noilor măsuri bugetar-fiscale adoptate la nivel național. Una dintre problemele care au stârnit cel mai mult întrebări în rândul proprietarilor privește modul de calcul al impozitului pentru balcoanele apartamentelor.

Un locuitor al municipiului a sesizat redacția privind o situație neobișnuită: la Ploiești, balcoanele ar fi impozitate „dublu”. Pe de o parte, acestea sunt incluse în suprafața utilă a apartamentului, iar pe de altă parte, se aplică un coeficient de 1,4 pentru a obține suprafața construită desfășurată, care stă la baza calculului impozitului. Aceasta practică a fost semnalată ca fiind diferită de alte orașe din țară.

Simona Dolniceanu, directorul Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, a explicat pentru Observatorulph.ro că modul de calcul depinde de datele înscrise în contractul de vânzare-cumpărare al apartamentului.

Ea a precizat că, uneori, este trecută doar suprafața utilă totală, fără a se specifica dacă o parte din aceasta reprezintă balconul, iar alteori este menționată suprafața construită, cu sau fără balcon. Dolniceanu a subliniat că, potrivit Legii locuinței, balconul nu intră în suprafața utilă, dar este inclus în suprafața construită.

În cazurile în care suprafața construită nu este indicată în contract, impozitul se calculează pe întreaga suprafață declarată, cu excepția situațiilor în care balconul este exclus.

În situația în care este menționată doar suprafața utilă, fără a se evidenția balconul, aceasta se înmulțește cu coeficientul de 1,4 pentru a obține suprafața construită, care devine baza calculului impozitului.