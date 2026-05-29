Lege la bloc. Drepturile pe care toți proprietarii le au. Asociația de proprietari trebuie să răspundă obligatoriu în 10 zile

Transparența în administrarea condominiilor este o obligație legală fermă, prevăzută de Legea nr. 196/2018, care garantează proprietarilor de apartamente acces deplin la documentele și informațiile privind activitatea asociației de proprietari. Aceștia au dreptul să verifice modul de gestionare a fondurilor comune, să solicite documente contabile, financiare și administrative, precum și să obțină explicații privind calculul cheltuielilor de întreținere, în condițiile stabilite de lege.

Fiecare proprietar dintr-un bloc are dreptul să fie informat complet și corect cu privire la activitatea asociației de proprietari. Acest drept include accesul la:

documente contabile și financiare;

contracte încheiate de asociație;

facturi și situații de plată;

liste de întreținere și calculul cotelor;

bugete și execuții bugetare;

orice alte acte care privesc administrarea condominiului.

Accesul la aceste documente se face, de regulă, la cerere scrisă adresată asociației.

Legea permite proprietarilor nu doar să consulte documentele, ci și să solicite copii ale acestora. Totuși, costurile de multiplicare (copiere, imprimare) sunt suportate de solicitant, adică de proprietarul care cere documentele.

Acest mecanism este menit să asigure accesul la informații fără a împovăra financiar asociația.

Pentru a asigura informarea constantă a locatarilor, asociația are obligația să afișeze la avizier documente esențiale, precum:

listele de plată lunare;

anunțuri privind cheltuielile comune;

decizii ale comitetului executiv;

informații privind lucrările sau contractele importante.

Această obligație este parte din principiul legal al transparenței în administrarea condominiilor.

Un drept esențial al proprietarilor este verificarea modului de calcul al cheltuielilor lunare.

Aceștia au dreptul să solicite explicații privind modul de calcul al întreținerii, să verifice în detaliu fiecare categorie de cheltuieli și să depună contestații în scris atunci când consideră că repartizarea costurilor nu este corectă sau justificată.

Contestațiile trebuie depuse în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată.

Președintele asociației este obligat să răspundă în scris în același termen, de regulă 10 zile de la primirea sesizării.

Dacă președintele sau administratorul refuză să pună la dispoziție documentele solicitate, legea prevede o procedură clară de escaladare:

notificarea comitetului executiv și a cenzorului/comisiei de cenzori; dacă nu se rezolvă în 10 zile, sesizarea autorităților locale; depunerea unei plângeri la compartimentele specializate din cadrul primăriei.

Aceste structuri au rol de control și îndrumare a asociațiilor de proprietari.

Legea stabilește un drept suplimentar esențial pentru proprietari, în sensul că aceștia trebuie să aibă acces, înainte de desfășurarea adunării generale, la execuția bugetară aferentă anului anterior, la proiectul de buget pentru anul în curs, precum și la toate documentele necesare pentru desfășurarea și susținerea dezbaterilor în cadrul adunării.

Acest acces trebuie asigurat cu minimum 3 zile înainte de adunare, pentru a permite o analiză reală și informată.