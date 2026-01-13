Lavinia Șandru afirmă că debutul criticilor publice la adresa ministrului Justiției trebuie analizat în contextul procedurii de numire a șefilor de parchete, un proces esențial pentru funcționarea sistemului judiciar. Ea susține că momentul ales pentru declanșarea acestor atacuri ridică semne de întrebare legate de scopul real al demersului politic.

În argumentația sa, Lavinia Șandru face o trecere în revistă a parcursului profesional al ministrului Justiției, subliniind că anumite informații invocate recent erau cunoscute și verificate de mult timp. În acest context, ea sugerează că reaprinderea subiectului nu este întâmplătoare, ci apare într-un moment cheie pentru decizii instituționale majore.

„Ministrul Justiției și-a obținut doctoratul în 2009, teza fiind validată inclusiv de CNADTCU și publică de 16 ani. A preluat portofoliul la finalul anului 2024. Cu toate acestea, atacul USR a fost declanșat exact când a început procedura de numire a șefilor de parchete. Nu este o coincidență”, spune Șandru

Prin această declarație, Lavinia Șandru indică faptul că sincronizarea dintre evenimente poate sugera existența unei strategii de influențare a unui proces care, prin natura sa, ar trebui să fie guvernat strict de reguli legale și criterii profesionale.

Din perspectiva Laviniei Șandru, dezbaterea publică actuală depășește sfera unei critici obișnuite și intră într-o zonă sensibilă, în care presiunea mediatică poate afecta decizii instituționale. Ea consideră că nu asistăm la o confruntare de idei sau la o analiză obiectivă, ci la o tentativă de a influența un mecanism-cheie al statului de drept.

Această interpretare se bazează pe faptul că procedura de numire a șefilor de parchete are un impact direct asupra independenței Justiției, iar orice intervenție externă, chiar și sub forma unei campanii publice, poate altera percepția de neutralitate. Lavinia Șandru avertizează că astfel de practici riscă să creeze precedente periculoase.

„Când proceduri legale sunt puse sub presiune publică prin campanii construite politic, nu mai vorbim despre critică democratică, ci despre tentative de intimidare. Iar intimidarea Justiției este una dintre cele mai periculoase derive într-un stat democratic”.

Prin aceste afirmații, Lavinia Șandru atrage atenția asupra unei linii fine între dreptul la critică și exercitarea unei presiuni care poate afecta funcționarea normală a instituțiilor. Mesajul său vizează nu doar actorii politici implicați, ci și publicul larg, chemat să observe contextul mai amplu al acestor dispute.

Lavinia Șandru insistă că discuția nu trebuie redusă la o singură persoană sau la un singur portofoliu ministerial, ci trebuie privită prin prisma principiilor care guvernează statul de drept. În opinia sa, apărarea independenței Justiției este o miză care depășește interesele politice de moment.

Ea explică faptul că orice tentativă de a influența proceduri legale prin presiuni externe riscă să afecteze echilibrul instituțional și să transmită un semnal negativ către societate. În acest cadru, Lavinia Șandru vorbește despre necesitatea ca Justiția să își păstreze autonomia față de jocurile de culise.

„Nu este vorba despre apărarea unei persoane, ci despre apărarea unor principii. Justiția trebuie să funcționeze liber, fără presiuni, fără campanii orchestrate și fără jocuri de culise”.

Totodată, Lavinia Șandru atrage atenția asupra consecințelor pe termen lung ale unor astfel de episoade, care pot eroda încrederea publicului în instituțiile statului. Ea subliniază că percepția unei Justiții influențate politic afectează direct relația dintre cetățeni și mecanismele democratice.