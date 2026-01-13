Fostul premier Victor Ponta a comentat recent despre ceea ce el consideră a fi o întârziere suspectă în semnalarea unui posibil plagiat comis de Radu Marinescu, ministrul Justiției numit în decembrie 2024.

Acesta este sceptic cu privire la momentul în care jurnalista Emilia Șercan a făcut public cazul, după aproximativ 14 luni de la preluarea funcției de către Marinescu.

Conform lui Ponta, observarea plagiatului după o perioadă atât de lungă ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care, în trecut, atacurile asupra politicienilor considerați „incomozi” erau operate rapid, adesea imediat după numirea acestora.

El sugerează că Șercan ar fi acționat într-un mod coordonat, sub influența unor interese politice, și că momentul dezvăluirii nu ar fi fost unul întâmplător.

”Credeți că Emilia Șercan, „luptătoarea nemiloasă” prin care sunt atacați toți cei incomozi pentru REȚEAUA Soros–USR, a fost oarbă timp de 14 luni? Sau nu a citit în presă cine este ministrul Justiției? Sau o fi fost plecată la o mănăstire ori în Tibet, să se reculeagă, după ce a fost ea însăși acuzată de plagiat și după ce a primit ordin să o „spele” pe Kovesi de acuzații asemănătoare? „Băi, ești prost?” Radu Marinescu a fost numit ministru al Justiției la 22 decembrie 2024. Emilia Șercan spune abia la 12 ianuarie 2026 că „de mult nu a mai văzut un plagiat atât de grosolan”! Chiar în 14 luni, în 430 de zile, fix acum, când ministrul s-a trezit să spună că numirile de șefi la parchete „nu sunt politice”, a înviat Șercan și și-a deschis ochii ca să vadă un plagiat comis acum 19 ani”, notează acesta într-un mesaj pe pagina sa de socializare.

Fostul lider PSD susține că acest caz se înscrie într-un tipar mai larg, pe care îl numește „Bătălia pentru Justiție”, prin care anumite instituții-cheie, de la Ministerele Apărării și Externe, până la radioul public și sistemul judiciar, ar fi „capturate” pentru a controla numirile la vârf.

Ponta avertizează că speranțele opoziției de a contracara astfel de influențe sunt limitate, deși PSD ar putea avea un rol în acest sens.

”Când REȚEAUA a vrut să atace un politician incomod, a acționat încă din momentul nominalizării acestuia pe o funcție sau în maximum o lună. Acum, cu softuri performante și AI, le-au trebuit 14 luni ca să „îl vadă” pe Marinescu plagiator! Dacă nu ești propagandist plătit de REȚEAUA Soros–USR și nici „focă nervoasă”, poți să crezi o asemenea coincidență?

Doamna Șercan nu acționează niciodată neorganizat; ea primește „ținta” și „ordinul” și acționează în coordonare cu alți „jurnaliști” (v-a arătat PAH în Gândul ce „tare” munceau toți luni dimineață, la ora 5. Este un nou episod din „Bătălia pentru Justiție”, în care cei care au capturat Apărarea, Externele, Economia, Mediul, Radioul public ș.a.m.d. au nevoie de șef la ÎCCJ și de procuror-șef la DNA ca să „închidă cercul”, a continuat acesta pe pagina sa de Facebook.

Comentariile lui Ponta vin pe fondul unui dezacord public legat de independența numirilor în justiție.