Producţia de petrol din Kuweit este afectată direct de conflictul militar din Orientul Mijlociu, iar autorităţile energetice ale statului au decis să activeze mecanismul de forţă majoră pentru a gestiona impactul asupra exporturilor.

Compania de stat Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a început sâmbătă reducerea producţiei de ţiţei şi a activităţii rafinăriilor, după ce transporturile de petrol din regiune au fost grav perturbate. Decizia a fost luată în contextul în care războiul dintre Statele Unite şi Iran continuă să afecteze infrastructura energetică şi rutele comerciale din Golful Persic.

Măsura a fost confirmată printr-o notificare comercială analizată de Reuters, în care compania anunţă declararea oficială a stării de forţă majoră. Această procedură este folosită în situaţii excepţionale, când circumstanţe externe împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

Potrivit documentului, reducerea producţiei este o măsură de precauţie luată în contextul deteriorării rapide a securităţii regionale şi al riscurilor tot mai mari pentru transportul petrolului. Compania petrolieră de stat nu a precizat volumul exact al reducerii producţiei.

Datele din februarie arătau că Kuweitul producea aproximativ 2,6 milioane de barili de petrol pe zi, fiind unul dintre actorii importanţi ai pieţei globale a energiei.

Decizia privind producţia de petrol vine pe fondul blocării Strâmtorii Ormuz, considerată cea mai importantă rută energetică din lume.

Aproximativ 20% din livrările globale de petrol şi gaze naturale lichefiate tranzitează această zonă strategică dintre Golful Persic şi Oceanul Indian. În contextul conflictului militar, circulaţia navelor comerciale a fost grav afectată, iar transporturile energetice au fost întrerupte pentru a opta zi consecutiv.

În notificarea comercială, KPC invocă mai multe motive care au dus la această decizie drastică. Printre acestea se numără ameninţările explicite ale Iranului la adresa securităţii transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz, atacurile repetate asupra teritoriului Kuweitului şi lipsa aproape totală a navelor disponibile pentru transportul petrolului şi al produselor petroliere.

Documentul menţionează că situaţia din Golful Persic a devenit extrem de instabilă, iar capacitatea de a exporta petrol în condiţii normale este grav afectată. Compania a refuzat să comenteze public notificarea transmisă partenerilor comerciali.

KPC a transmis însă că reducerea producţiei este o măsură preventivă şi că situaţia va fi reevaluată în funcţie de evoluţia conflictului. Oficialii companiei au precizat că sunt pregătiţi să revină la nivelurile normale de producţie atunci când condiţiile de securitate şi transport o vor permite.

Criza energetică din Golf se amplifică pe măsură ce conflictul militar se extinde în regiune, iar efectele asupra pieţei globale a petrolului devin tot mai vizibile.

Decizia Kuweitului vine după ce alte state din regiune au luat măsuri similare. Irak şi Qatar au redus deja producţia de petrol şi gaze naturale, tot din cauza riscurilor generate de conflict şi a blocajelor din transportul maritim.

Analiştii din sectorul energetic avertizează că şi alte state mari producătoare ar putea fi obligate să reducă producţia în perioada următoare. Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra capacităţilor de stocare, pe măsură ce exporturile devin dificile.

Kuwait Petroleum Corporation este un actor important pe piaţa energetică internaţională. Compania este un exportator major de nafta către pieţele asiatice şi unul dintre principalii furnizori de combustibil pentru aviaţie către Europa de Nord-Vest. Nafta este utilizată în special ca materie primă în industria petrochimică.

În paralel, conflictul militar dintre Statele Unite şi Iran a depăşit deja graniţele Iranului şi riscă să se transforme într-o confruntare regională amplă. Teheranul a răspuns atacurilor americane prin lovituri asupra Israelului şi asupra unor state arabe din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Situaţia s-a complicat şi mai mult după ce Israelul a lansat noi atacuri în Liban, ca reacţie la tirurile de rachete lansate peste frontieră de miliţia Hezbollah, aliată Iranului. Escaladarea confruntărilor militare amplifică riscurile pentru infrastructura energetică şi pentru transporturile globale de petrol.