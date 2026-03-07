Cotația petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat vineri cu 12,21%, echivalentul a 9,89 dolari, încheind ziua la 90,90 dolari pe baril. Totodată, referința globală Brent a crescut cu 8,52%, respectiv 7,28 dolari, atingând 92,69 dolari pe baril.

Pe parcursul săptămânii, cotația petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 35,63%, marcând cea mai mare creștere săptămânală din istoria contractelor futures, începând din 1983. Referința globală Brent a înregistrat un avans de aproximativ 28%, cea mai mare creștere săptămânală de la aprilie 2020.

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran a amplificat temerile privind perturbarea severă a aprovizionării globale cu petrol, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz – una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei – a ajuns aproape blocat.

Președintele american Donald Trump a cerut vineri o „capitulare necondiționată” a Iranului, sporind îngrijorările privind un război prelungit, capabil să destabilizeze piața mondială a petrolului și gazelor.

Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a declarat pentru Financial Times că prețul petrolului ar putea atinge 150 de dolari pe baril în următoarele săptămâni dacă petrolierele nu vor putea traversa Strâmtoarea Ormuz. Oficialul a avertizat că un astfel de blocaj ar putea „aduce economiile lumii în pragul colapsului” și că exportatorii din Golful Persic ar putea invoca forța majoră pentru a evita responsabilitățile legale legate de livrările contractate.

Administrația Trump a anunțat vineri un program de asigurare de 20 de miliarde de dolari pentru petrolierele care operează în Golful Persic, însă măsura nu a reușit să calmeze piețele energetice.

În paralel, Irak a oprit producția a aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi, potrivit unor oficiali citați de Reuters, iar Kuweitul a început să reducă producția după ce capacitățile de stocare au fost epuizate, conform surselor Wall Street Journal.

Natasha Kaneva, șefa departamentului de cercetare pentru mărfuri la JPMorgan, a explicat că piața petrolului trece de la evaluarea riscurilor geopolitice la impactul concret al perturbărilor operaționale. Analiza băncii arată că reducerea producției ar putea atinge circa 6 milioane de barili pe zi până la sfârșitul săptămânii viitoare dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar posibile constrângeri de aprovizionare sunt anticipate și în Emiratele Arabe Unite.

În Statele Unite, prețul mediu al benzinei a crescut cu aproape 27 de cenți într-o singură săptămână, ajungând la 3,25 dolari pe galon, potrivit organizației AAA.

Războiul dintre Iran și Statele Unite a intrat vineri în a șaptea zi, iar secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite „abia au început lupta”.