La ultima raportare disponibilă, Karpaten Outgoing SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 793 milioane lei, marcând o creștere spectaculoasă de +1.377% față de perioada anterioară. Compania a raportat un profit net de 9,2 milioane lei și are 145 de angajați, cu vânzări per angajat de 5,5 milioane lei. Firma este deținută integral de Gheorghe Alexandru Mărginean.

Diferența majoră de volum arată o consolidare rapidă pe segmentul outgoing, unde cererea post-pandemie s-a normalizat, în timp ce destinațiile exotice și chartere au revenit în forță odată cu ridicarea restricțiilor.

Compania Christian Tour SRL a încheiat ultima raportare cu o cifră de afaceri de 602 milioane lei și un profit net de 25 milioane lei, în creștere cu 2,7%. Operatorul are 205 angajați, vânzările per angajat fiind de 2,9 milioane lei. Acționariatul este compus din Pan Global Assets Holding SA (99%) și Oxford Investment Alliance SRL (1%).

Profitabilitatea confirmă strategia orientată către produse diversificate (circuite, chartere, croaziere, incoming) și capacitatea de a integra parteneriate internaționale și pachete dinamice, într-o piață în care marjele pot fi volatile.

Pentru Join Up RO SRL, cifrele indică o evoluție duală: compania a raportat o cifră de afaceri de 207 milioane lei, în creștere cu 160%, dar în continuare pe pierdere, cu un minus de 14 milioane lei, pierdere în scădere cu 132%. Activitatea este susținută de 20 de angajați, rezultând vânzări per angajat de aproximativ 10 milioane lei. Compania este deținută integral de Join Up Holding OU.

Modelul este caracteristic operatorilor aflați în fază de extindere și achiziție de cotă de piață, unde investițiile în marketing, chartere și contracte garantate trag în jos profitul, dar accelerează volumele.

Analiza comparativă arată decalaje importante între cei trei competitori:

Cifra de afaceri:

Karpaten depășește Christian Tour cu +191 milioane lei (+31,7%) și Join Up RO cu +586 milioane lei (+283%).

Profit net:

Christian Tour are 25 milioane lei, cu 15,8 milioane lei peste Karpaten (+172%). Join Up RO rămâne singurul jucător din top pe pierdere.

Productivitate:

Join Up are cele mai mari vânzări per angajat (10 milioane lei), dar și cel mai mic număr de angajați, ceea ce indică o structură operațională foarte concentrată.

Aceste diferențe arată existența a trei poziționări distincte:

– Karpaten – volum ridicat și expansiune accelerată

– Christian Tour – poziție matură, profitabilă

– Join Up – creștere agresivă, încă în fază investițională

Cererea din perioada sărbătorilor a impulsionat piața, confirmând revenirea completă a industriei pe componente precum:

-chartere către destinații calde

-circuite europene

-city break-uri

-early booking pentru sezonul estival

Un alt factor relevant este evoluția rezervărilor pentru 2026, unde early booking și flexibilitatea în plată câștigă teren, ceea ce ajută agențiile să își gestioneze riscurile.

Despre RisCo

Înființată în 2014, RisCo oferă servicii de verificare online, monitorizare și analiză a companiilor din România, incluzând informații financiare, juridice și istoricul plăților. Platforma contribuie la reducerea riscurilor în relațiile comerciale, iar rapoartele pot fi accesate de orice persoană fizică sau juridică prin intermediul site-ului oficial.