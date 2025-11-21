Guvernarea României vs. guvernarea Japoniei: două abordări economice opuse. Analiza lui Radu Georgescu
Expertul contabil Radu Georgescu atrage atenția, într-o analiză publicată vineri pe pagina sa de socializare, asupra contrastului puternic dintre strategiile economice ale României și Japoniei.
El subliniază că Tokyo a anunțat măsuri ample de sprijin pentru populație și mediul de afaceri, în timp ce Bucureștiul pregătește pentru 2026 un val de majorări de taxe.
Potrivit analizei, premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a anunțat că în 2026 TVA pentru combustibili și energie va fi redusă la zero, măsură justificată prin necesitatea sprijinirii populației într-un context de inflație ridicată.
Expertul remarcă însă că inflația Japoniei este de doar 3%, nivel pe care oficialul nipon îl consideră problematic pentru puterea de cumpărare.
România are o inflație de peste trei ori mai mare, însă o abordare total greșită, consideră Georgescu
Radu Georgescu observă că, în paralel, România se confruntă cu o inflație de aproximativ 10%, însă Guvernul român pregătește creșteri de taxe, nu măsuri de protecție.
El notează contrastul evident: în timp ce Japonia reduce fiscalitatea pe energie, România urmează să majoreze impozitele pentru cetățeni, companii și PFA-uri.
Analiza subliniază și un al doilea anunț al premierului japonez: un plan de 135 de miliarde de dolari destinat sprijinirii IMM-urilor, în condițiile în care economia ar traversa o perioadă dificilă.
Georgescu afirmă că, spre deosebire de abordarea Japoniei, România va crește taxele pentru toate firmele începând din 2026.
Expertul sugerează, în final, că una dintre cele două strategii este profund greșită și avertizează că, având în vedere pregătirea economică solidă a premierului japonez, direcția în care se îndreaptă România este una care inspiră teamă.
Postarea integrală
„Guvernele Romaniei si Japoniei au strategii economice complet diferite
Azi Primul Ministru al Japoniei a anuntat ca va face in 2026 TVA zero pentru combustibili si energie !!!
Poftim??
Ce-i asta??
Primul Ministru al Japoniei a mancat aseara sushi stricat?
Tipa care este Prim Ministru, Sanae Takaichi a spus ca vrea sa ajute populatia deoarece inflatia din Japonia este mare
Pai cat este inflatia in Japonia?
Ne spune Google
In Japonia inflatia este 3%
Pofim?
Pentru Primul Ministru din Japonia inflatia de 3% este mare??
Si vrea sa ajute populatia ??
Pai in Romania inflatia este 10%
Desi in Romania inflatia este de 3 ori mai mare, Guvernul din Romania „ne ajuta” la anul cu un potop de cresteri de taxe
Hmmm
Stai ca nu este tot
Aceasta tipa este simpatica
Tot azi a spus ca a facut un plan economic de 135 miliarde $ pentru a ajuta companiile IMM din Japonia
Ea a explicat ca firmele japoneze trebuie ajutate de Guvern deoarece este o perioada dificila economica
Poftim??
Pai Guvernul din Romania face invers
In 2026 cresc taxele pentru toate firmele din Romania
Si pentru toate PFA-urile
Ori Guvernul Japoniei face ceva extrem de gresit
Ori Guvernul Romaniei
Sigur un Guvern face harakiri economic si pentru populatie si pentru firme
Vom afla curand care Guvern
PS O informatie de la Google
Tipa care este Prim Ministru in Japonia a facut o facultate economica printre cele mai bune facultati economice din lume
Mie imi este teama pentru Romania ca aceasta tipa chiar stie economie
Tu ce crezi?
Cine are dreptate?
Guvernul Romaniei
Sau Guvernul Japoniei”, scrie Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.
