Expertul contabil Radu Georgescu atrage atenția, într-o analiză publicată vineri pe pagina sa de socializare, asupra contrastului puternic dintre strategiile economice ale României și Japoniei.

El subliniază că Tokyo a anunțat măsuri ample de sprijin pentru populație și mediul de afaceri, în timp ce Bucureștiul pregătește pentru 2026 un val de majorări de taxe.

Potrivit analizei, premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a anunțat că în 2026 TVA pentru combustibili și energie va fi redusă la zero, măsură justificată prin necesitatea sprijinirii populației într-un context de inflație ridicată.

Expertul remarcă însă că inflația Japoniei este de doar 3%, nivel pe care oficialul nipon îl consideră problematic pentru puterea de cumpărare.

Radu Georgescu observă că, în paralel, România se confruntă cu o inflație de aproximativ 10%, însă Guvernul român pregătește creșteri de taxe, nu măsuri de protecție.

El notează contrastul evident: în timp ce Japonia reduce fiscalitatea pe energie, România urmează să majoreze impozitele pentru cetățeni, companii și PFA-uri.

Analiza subliniază și un al doilea anunț al premierului japonez: un plan de 135 de miliarde de dolari destinat sprijinirii IMM-urilor, în condițiile în care economia ar traversa o perioadă dificilă.

Georgescu afirmă că, spre deosebire de abordarea Japoniei, România va crește taxele pentru toate firmele începând din 2026.

Expertul sugerează, în final, că una dintre cele două strategii este profund greșită și avertizează că, având în vedere pregătirea economică solidă a premierului japonez, direcția în care se îndreaptă România este una care inspiră teamă.