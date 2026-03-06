În noul cadru legislativ, proprietarul rămâne cel care decide ce sistem de încălzire este instalat într-o locuință închiriată, însă regulile pentru centralele noi sunt modificate. Reforma pregătită de guvernul german elimină obligația ca noile sisteme de încălzire să funcționeze în proporție de 65% pe bază de energie regenerabilă.

Astfel, centralele pe gaz și cele pe păcură redevin o opțiune posibilă pentru instalările viitoare, însă nu fără condiții. Începând din anul 2029, aceste sisteme trebuie să permită utilizarea unor amestecuri cu biogaz sau bio-păcură, pentru a reduce impactul asupra mediului, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Legea îi privește atât pe proprietari, cât și pe chiriași, deoarece alegerea sistemului de încălzire influențează direct costurile de instalare și exploatare. Variantele considerate mai prietenoase cu mediul, precum pompele de căldură, implică investiții inițiale mai mari, dar sunt asociate cu cheltuieli mai mici pe termen lung.

Situația este inversă în cazul sistemelor bazate pe combustibili fosili. Deși investiția inițială este mai redusă, costurile de funcționare pot crește în timp. Aceste majorări sunt legate în special de scumpirea certificatelor de CO2 și de creșterea tarifelor de rețea, factori care ar putea face încălzirea pe bază de gaz sau păcură mai costisitoare în anii următori.

Pentru proprietari, alegerea unui sistem nou de încălzire reprezintă un calcul între investiția inițială și costurile viitoare de exploatare. În Germania, însă, peste jumătate din populație trăiește în locuințe închiriate. Aproximativ 53% dintre germani nu sunt proprietari ai locuinței în care stau, ceea ce înseamnă că decizia privind sistemul de încălzire aparține exclusiv proprietarului.

Transferul costurilor către chiriași este posibil doar în anumite situații. Legislația permite majorarea chiriei atunci când schimbarea centralei este considerată o modernizare a locuinței.

Dacă o centrală veche pe gaz sau păcură este înlocuită cu una similară, situația este de regulă clasificată drept înlocuire tehnică, nu modernizare. În acest caz, proprietarul suportă integral cheltuiala. Lucrurile se schimbă atunci când vechiul sistem este înlocuit cu unul bazat pe energie regenerabilă, cum ar fi o pompă de căldură sau o altă tehnologie mai eficientă energetic.

În aceste situații, legea permite proprietarului să transfere o parte din costuri către chiriași. Concret, acesta poate adăuga la chirie opt procente pe an din valoarea modernizării.

Calculul pornește de la costul total al noului sistem de încălzire. Din această sumă se scad subvențiile acordate de stat și costul estimat al unui sistem comparabil cu cel vechi. Diferența rezultată reprezintă valoarea modernizării, iar din aceasta se poate calcula majorarea anuală a chiriei.

Impactul financiar devine mai clar atunci când sunt analizate scenarii concrete. Un exemplu este înlocuirea unei centrale vechi pe gaz cu o pompă de căldură.

Dacă noul sistem costă 30.000 de euro, iar statul oferă o subvenție de 30%, suma rămasă de plată ajunge la 21.000 de euro. Din această valoare se scade costul unei centrale noi pe gaz comparabile, estimat la aproximativ 7.500 de euro. Diferența, adică 13.500 de euro, reprezintă valoarea modernizării.

Aplicarea procentului de opt procente pe an înseamnă o majorare anuală a chiriei de 1.080 de euro. Pentru chiriaș, această sumă se traduce într-o creștere lunară de aproximativ 90 de euro.

Un alt scenariu presupune înlocuirea unei centrale vechi pe gaz cu una „H2-ready”, adică pregătită pentru utilizarea hidrogenului. Dacă sistemul costă 10.500 de euro, iar alternativa clasică ar fi costat 7.500 de euro, diferența este de 3.000 de euro.

Opt procente din această sumă înseamnă 240 de euro pe an. În acest caz, majorarea chiriei ar fi de aproximativ 20 de euro pe lună, cu condiția să existe perspectiva dezvoltării unei rețele de hidrogen în localitatea respectivă.

Pe lângă chiria propriu-zisă, chiriașii suportă și costurile de funcționare ale sistemului de încălzire prin decontul anual al cheltuielilor de întreținere. Consumul mediu pentru o familie cu doi copii este estimat la aproximativ 20.000 kWh de energie termică pe an.

Acest necesar poate fi acoperit în mod diferit, în funcție de tipul sistemului instalat. Echivalentul ar fi aproximativ 20.000 kWh de gaz, circa 2.000 de litri de păcură sau între 4.000 și 6.700 kWh de energie electrică în cazul unei pompe de căldură.

La nivelul actual al prețurilor, costul anual pentru un astfel de consum este de aproximativ 2.000 de euro în cazul gazului și de aproximativ 2.150 de euro pentru păcură. În cazul pompelor de căldură, costurile electrice sunt estimate între 1.024 și 1.707 euro pe an.

Estimările realizate de ADAC și Fraunhofer-Institut indică însă o creștere a acestor costuri până în anul 2030. Prețul gazului ar putea crește semnificativ din cauza majorării taxei pe CO2 și a tarifelor de rețea.

Pentru un consum anual de 20.000 kWh, creșterea ar putea însemna în medie aproximativ 1.350 de euro în plus față de nivelul actual. În cazul păcurii, majorarea estimată este de aproximativ 478 de euro pentru 2.000 de litri, la care se adaugă un cost suplimentar de aproximativ 10% pentru varianta bio, care devine obligatorie din 2029.

În cazul pompelor de căldură, creșterea tarifelor de rețea pentru electricitate ar putea adăuga între 280 și 469 de euro anual la costurile de funcționare, în funcție de consumul exact al gospodăriei.