Directorul general al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), Nicoleta Radu, a spus că trei din patru locuințe din România nu sunt protejate financiar în caz de dezastre naturale. Ea a explicat că, din cele aproape 10 milioane de locuințe din țară, doar 2,4 milioane au o asigurare obligatorie care le-ar putea proteja la cutremure, alunecări de teren sau inundații. A menționat că este foarte puțin și că majoritatea caselor rămân fără niciun fel de protecție.

Radu a subliniat că atât cetățenii, cât și autoritățile trebuie să înțeleagă importanța acestei probleme. Ea a spus că responsabilitatea este atât individuală, cât și publică, și că oamenii nu trebuie să creadă că riscul lor poate fi preluat automat de comunitate. În contextul crizelor geopolitice și economice, fiecare trebuie să fie responsabil pentru viața și bunurile sale, a adăugat ea.

Ca exemplu, Nicoleta Radu a vorbit despre inundațiile recente care au afectat mii de locuințe. În județele Galați și Vaslui, inundațiile au distrus aproximativ 7.000 de case, dar PAID a putut despăgubi doar 500 pentru că majoritatea oamenilor nu aveau asigurare și nu se pregătiseră pentru astfel de evenimente. Ea a spus că mulți oameni au rămas fără acoperiș deasupra capului, iar ajutorul statului nu acoperă reconstrucția completă.

Radu a amintit de alte inundații din Suceava și Neamț, care au avariat peste 600 de locuințe. PAID a putut ajuta doar 100–120 de case. Ea a insistat că pregătirea înainte de astfel de dezastre este esențială și că în România nu există zone complet ferite de riscurile naturale.

„Avem în România aproximativ 10 milioane de locuinţe, dintre care doar 2,4 milioane au o asigurare obligatorie, o asigurare de bază care le-ar putea proteja împotriva unor evenimente de tip cutremur, alunecări de teren şi inundaţii. Este, desigur, mult prea puţin. Rămân trei case din patru neacoperite de niciun fel de protecţie financiară în faţa unor asemenea evenimente. De aceea, nu încetăm să atragem atenţia tuturor cetăţenilor şi autorităţilor că acest risc, cel mai mare risc al României, trebuie luat în considerare de fiecare dintre noi. Desigur, există o responsabilitate individuală pe care nu trebuie să o ignorăm şi o responsabilitate publică. De regulă, oamenii sunt obişnuiţi ca solidaritatea să însemne că riscul individual, responsabilitatea individuală se poate transfera către comunitate. Ori nu prea este aşa. Cel puţin în situaţia în care suntem acum, într-o cascadă de crize geopolitice şi economice, nu cred că cineva mai poate spera ca responsabilitatea şi riscul individual să mai poată fi preluate de comunitate. De aceea milităm noi, cei de la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, pentru conştientizare, pentru creşterea responsabilităţii individuale, pentru că fiecare dintre noi este răspunzător pentru viaţa, pentru bunurile, pentru tot ceea ce crede că este important în viaţa lui. Evenimentele prin care am trecut în ultimii ani ne-au demonstrat o situaţie extrem de dificilă. Au fost câteva serii de inundaţii în România şi vreau să vă dau câteva exemple, pentru că probabil auzind nişte cifre realizaţi într-adevăr dimensiunea evenimentelor întâmplate. În judeţele Galaţi şi Vaslui au avut loc inundaţii în urma cărora au fost afectate aproximativ 7.000 de locuinţe. Unele dintre acestea au fost distruse total. Inundaţiile au fost puternice, iar casele, mai ales cele construite din materiale mai puţin rezistente, au fost distruse. Din cele 7.000 de locuinţe, noi nu am putut să despăgubim decât aproximativ 500. Şi asta pentru că oamenii din zonă nu s-au gândit nicio secundă că locuiesc într-o zonă predispusă la inundaţii şi nu s-au gândit niciodată că ar trebui să se protejeze împotriva acestor evenimente. Desigur, sunt absolut convinsă că sunt oameni care au rămas şi acum fără un acoperiş deasupra capului, pentru că ajutoarele venite de la stat nu sunt în măsură să acopere reconstrucţia totală a locuinţelor. Au mai fost evenimente în Suceava şi Neamţ. Acolo, în câteva localităţi, au fost peste 600 de locuinţe avariate. Noi nu am putut să despăgubim decât 100-120 de locuinţe. Iarăşi, oameni care au rămas fără posibilitatea de a-şi reconstrui locuinţa, tocmai pentru că nu au avut în vedere să se protejeze înainte, să se pregătească înainte, pentru că pregătirea este esenţială pentru aceste evenimente. Cine crede că în România există zone care ar putea să nu fie expuse dezastrelor naturale se înşală”, a declarat Radu.

Nicoleta Radu a spus că în România există trei riscuri majore: cutremure, alunecări de teren și inundații, iar acestea apar în hărțile științifice de risc. Ea a explicat că nu se mai poate pune la îndoială faptul că țara este expusă la aceste pericole. Chiar dacă oamenii percep riscurile diferit, cercetările științifice și datele arată clar că expunerea este mare și va rămâne ridicată mult timp.

Radu a subliniat că PAID încearcă să atragă atenția românilor asupra importanței protecției financiare, pentru că fără ea șansele de a reconstrui o locuință după un dezastru sunt foarte mici.

Ea a zis că în expoziție au fost implicați și copiii, pentru a vedea cum gândesc și ce percep despre siguranța locuinței. Directorul PAID a menționat că a fost impresionată de eseul unui copil, Fabian, care scria că „Casa nu este doar unde stai, ci unde te simți mic și mare în același timp. Dacă ai grijă de ea, chiar și când apa vine unde nu trebuie, o poți face din nou să te aștepte”. Radu a spus că aceste cuvinte reflectă mesajul expoziției: toți trebuie să fie pregătiți pentru dezastre.

„Nu mai pot fi puse la îndoială. Desigur, percepţia noastră este subiectivă şi emoţională, dar expunerea României este un fapt, este un lucru obiectiv. Această expunere este validată de cercetări ştiinţifice şi de date clare, iar lucrurile nu stau tocmai bine. Expunerea este în continuare foarte ridicată şi va fi mult timp de acum încolo aşa. Am atras în această expoziţie şi copiii, pentru că ni se pare util să înţelegem cum gândesc ei, să înţelegem care este punctul lor de vedere, uneori naiv, dar de foarte multe ori mai matur decât ceea ce gândesc oamenii maturi. Am văzut în textele pe care le-au scris nişte lucruri absolut minunate. Voi dori să închei acest discurs cu cuvintele pe care le-a scris în eseul lui Fabian: „Casa nu este doar unde stai, e unde te simţi mic şi mare în acelaşi timp. Dacă ai grijă de ea, chiar şi când apa vine unde nu trebuie, o poţi face din nou să te aştepte”. Cred că aceste cuvinte spun totul despre invitaţia la pregătire pe care noi o adresăm şi prin această expoziţie”, a adăugat Radu.

Nicoleta Radu a amintit că miercuri, 4 martie 2026, se împlinesc 49 de ani de la ultimul mare cutremur din România și a explicat că, pe măsură ce trec anii, riscul unui astfel de eveniment crește, iar vulnerabilitatea țării rămâne mare.

Ea a precizat că PAID a organizat miercuri la Artmark vernisajul celei de-a cincea ediții a „ReExpoziției”, o competiție de fotografie care are scopul de a arăta efectele dezastrelor naturale asupra locuințelor și comunităților din România. Radu a menționat că evenimentul, desfășurat la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, a adunat reprezentanți ai autorităților, ai instituțiilor care gestionează riscurile și ai mediului de asigurări, împreună cu câștigătorii competiției din acest an.

Ea a spus că, ajunsă la a cincea ediție, „ReExpoziția” a reunit deja peste 300 de participanți din întreaga țară, iar numărul înscrierilor crește de la an la an.