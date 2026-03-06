România se află în mijlocul unui scandal grav după ce un copil român a fost scos din autocarul de evacuare destinat cetățenilor vulnerabili, deși îndeplinea toate criteriile legale pentru repatriere, notează jurnalistul Dan Andronic într-un editorial pentru evz.ro.

Evenimentul a atras atenția publicului și a ridicat semne de întrebare privind responsabilitatea autorităților și modul în care statul român protejează minorii în situații de urgență.

Tânăra Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Daciana Sârbu, se afla la Abu Dhabi pentru studii și era eligibilă pentru evacuare ca minor neînsoțit. Ea fusese confirmată pentru un zbor special către Oman, de unde urma să fie repatriată în siguranță.

În ciuda procedurilor corecte, Irina a fost scoasă din autocar în ultimul moment, fără explicații oficiale. Mama ei, Daciana Sârbu, a acuzat intervenția directă a ministrului de Externe, Oana Ţoiu, care ar fi cerut eliminarea fetei de pe lista de evacuare.

„Irina este minoră până împlinește 18 ani – așa e legal! Irina nu este rezident în UAE. Eu nu am vorbit cu nimeni, ei au chemat-o la Consulat să o ducă la zborul de Oman pentru că am anunțat consulatul de sâmbătă că e acolo și că îmi doresc să o aduc înapoi cât mai repede cum au făcut atâția români până li s-a mai răspuns la telefon. Zborul este pe jumătate gol, deci nu lua locul nimănui.”

Victor Ponta a subliniat că fiica sa îndeplinea toate criteriile legale: era minoră, se afla la campusul universitar și nu era însoțită de părinți. Fostul premier a insistat că procedura a fost respectată, iar Irina nu a beneficiat de privilegii.

Totuși, alte persoane care nu se încadrau în categoria de prioritate au fost evacuate în locul ei, a continuat jurnalistul.

Cazul evidențiază o problemă gravă de responsabilitate morală și administrativă. Atunci când statul tratează un minor ca pe o „piesă dispensabilă” în jocuri politice, orice justificare devine irelevantă.

”Un copil nu are partid. Un copil nu are vină. Un copil nu trebuie să plătească niciodată nota de plată a conflictelor dintre adulți. Există momente în care politica încetează să mai fie ticăloasă și devine pur și simplu inumană. Acesta este unul dintre ele. Un copil nu poartă vina părinților, nu răspunde pentru numele pe care îl are, nu trebuie să fie niciodată ținta mizeriei vărsate din luptele adulților. Să cobori un minor din autocar și să-l lași fără o explicație limpede înseamnă să calci în picioare nu doar orice regulă de bun-simț, ci însăși ideea de Stat. Din acel moment, nu mai e vorba despre o eroare, ci despre o rușine. Iar rușinea aceasta nu se spală nici cu comunicate, nici cu tăceri, nici cu solidarități de partid. Se lipește de toți cei care au știut, au tăcut și au crezut că un copil poate fi tratat ca o piesă dispensabilă într-o vendetă politică”, se arată în editorialul de pe evz.ro.

