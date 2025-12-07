Metoda folosită implică neplata furnizorilor, încasarea banilor și dispariția acestora, un scenariu deja cunoscut în sectorul administrării proprietăților, potrivit informațiilor publicate de Gelu Pușcaș pe Facebook.

Gelu Pușcaș evidențiază patru aspecte esențiale pentru proprietari și conducătorii de asociații. În primul rând, alegerea unui administrator doar pe baza prețului poate fi extrem de riscantă. Tarifele suspect de mici pot ascunde lipsa de personal, lipsa de pregătire sau intenții nedeclarate, ceea ce transformă opțiunea aparent ieftină într-una periculoasă.

În al doilea rând, lipsa de control și transparență în activitatea cenzorilor și a președinților asociațiilor creează terenul perfect pentru abuzuri. Facturile neplătite și documentele ținute fără verificări favorizează delapidările și gestionarea necorespunzătoare a fondurilor comunității.

„𝐍𝐎𝐔Ă 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐈, 𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐄𝐈 𝐃𝐈𝐒𝐏Ă𝐑𝐔Ț𝐈

Ș𝐢 𝐚𝐜𝐞𝐞𝐚ș𝐢 î𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚𝐫𝐞: 𝐂𝐮𝐦 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐣𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢𝐚𝐫 𝐚𝐢𝐜𝐢?

O nouă anchetă care a explodat azi în presă scoate la lumină un scenariu deja prea cunoscut: 𝟑 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜ă 𝐚𝐮 “𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭” 𝐛𝐚𝐧𝐢𝐢 𝐚 𝟗 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐢 ș𝐢 𝐚𝐫 𝐟𝐢 î𝐧𝐬𝐮ș𝐢𝐭 𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢.

Metoda? Nimic nou: nu plătești furnizorii, încasezi banii, dispari.

Dar dincolo de șocul sumei, sunt câteva realități dure, pe care orice proprietar și orice conducător de asociație trebuie să le înțeleagă:

𝟏. 𝐂â𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐢 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐝𝐮𝐩ă 𝐩𝐫𝐞ț, 𝐩𝐥ă𝐭𝐞ș𝐭𝐢 𝐬𝐜𝐮𝐦𝐩.

La propriu.

Dacă vezi tarife suspect de mici, întreabă-te simplu:

Cum își acoperă omul ăsta costurile?

Răspuns: de multe ori, nu le acoperă. Din lipsă de personal, lipsă de pregătire sau… pentru că intenția reală e cu totul alta.

„Ieftin” nu înseamnă „eficient”. De cele mai multe ori, înseamnă „periculos”.

𝟐. 𝐀𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚ț𝐢𝐢 𝐧𝐮 𝐚𝐩𝐚𝐫 𝐜â𝐧𝐝 𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨𝐫𝐮𝐥 ș𝐢 𝐩𝐫𝐞ș𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 îș𝐢 𝐟𝐚𝐜 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐛𝐚.

Nu poți să ai luni întregi facturi neplătite

și nimeni să nu observe.

Dar, dacă documentele asociației sunt ținute…

într-o pungă de 1 leu,

fără transparență, fără verificări,

atunci da — terenul e perfect pentru abuzuri.

Administrarea NU se face din sacoșă”, a explicat specialistul.

Al treilea aspect subliniat de specialist este lipsa de implicare a proprietarilor. Chiar dacă nu este nevoie să fie experți, aceștia trebuie să participe măcar o dată pe an la Adunarea Generală pentru a verifica situația financiară, facturile și soldurile. Dacă proprietarii nu pun întrebări și nu monitorizează activitatea financiară, riscul de abuz crește semnificativ.

În final, selecția prestatorilor și administratorilor nu trebuie realizată pe baza recomandărilor informale sau a mesajelor primite pe rețelele sociale. Este esențială verificarea portofoliului, garanțiilor oferite și a echipei care gestionează banii comunității. Fondurile unei asociații reprezintă resurse colective, nu o tranzacție simplă, iar administrarea lor necesită responsabilitate și rigurozitate.

„𝟑. 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐚𝐮 𝐨 𝐯𝐢𝐧ă 𝐭ă𝐜𝐮𝐭ă: 𝐥𝐢𝐩𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐮𝐢.

Nu trebuie să fii expert.

Nu trebuie să verifici lunar.

DAR… măcar o dată pe an, la Adunarea Generală:

întrebi de situația financiară,

te uiți la facturi,

verifici soldurile și restanțele.

Dacă nici proprietarii nu pun întrebări, cine să o facă?

𝟒. 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜ț𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐧𝐮 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.

Dacă alegi un administrator / cenzor doar după un mesaj primit în privat, ai deja o problemă.

Ridică-te de pe scaun, mergi la ei la sediu, pune două întrebări simple:

Ce portofoliu aveți?

Ce garanții oferiți?

Cine sunt oamenii care gestionează banii noștri?

Este vorba despre fondurile unei întregi comunități, nu despre o pizza comandată în grabă.

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐚?

Nu ne putem permite să ne mirăm iar și iar.

Delapidările în asociații nu apar din senin: ele sunt rezultatul unei combinații toxice de:

„ieftin și rapid”,

lipsă de control intern,

lipsă de interes din partea proprietarilor,

proceduri de selecție făcute pe genunchi.

Protejarea banilor comunității începe cu vigilență, transparență și selecție responsabilă ”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.