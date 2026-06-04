INS: Costul muncii continuă să urce în 2026: creșteri în majoritatea sectoarelor economice

În trimestrul I 2026, costul orar al forței de muncă a continuat să crească, potrivit INS, față de trimestrele anterioare și față de anul precedent, cu evoluții diferite pe sectoare economice.

În trimestrul I 2026 comparativ cu trimestrul IV 2025, costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 1,40%.

În trimestrul I 2026 comparativ cu trimestrul I 2025, costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 3,77%, a transmis joi, 4 iunie 2026, Institutul Național de Statistică (INS).

Față de trimestrul IV 2025, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.

Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (6,00%), intermedieri financiare şi asigurări (5,99%), hoteluri și restaurante (5,20%), respectiv în informaţii şi comunicaţii (5,15%).

Față de perioada analizată, cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au observat în tranzacții imobiliare (-4,26%), transport și depozitare (-3,59%), respectiv în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-3,58%).

Comparativ cu trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe1 (salariale) cu forța de muncă a crescut cu 1,41%, iar cea a cheltuielilor indirecte1 (non-salariale) cu 1,32%.

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.

Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (8,10%), construcții (7,43%), activități profesionale, științifice și tehnice (6,40%), informații și comunicații (6,34%), respectiv în industria prelucrătoare (6,30%).

Comparativ cu trimestrul I 2025, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut cel mai mult în administraţie publică (-4,53%), respectiv în învățământ (-4,13%). Față de același trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe1 (salariale) cu forța de muncă a crescut în trimestrul I 2026 cu 3,78%, iar componenta cheltuielilor indirecte1 (non-salariale) cu 3,63%.