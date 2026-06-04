INS: Costul muncii continuă să urce în 2026: creșteri în majoritatea sectoarelor economice
SURSA FOTO: Facebook, Marcel Ciolacu - fabrică, uzină
În trimestrul I 2026, costul orar al forței de muncă a continuat să crească, potrivit INS, față de trimestrele anterioare și față de anul precedent, cu evoluții diferite pe sectoare economice.
Costul orar al forței de muncă, mai mare în T1 2026
În trimestrul I 2026 comparativ cu trimestrul IV 2025, costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 1,40%.
În trimestrul I 2026 comparativ cu trimestrul I 2025, costul orar al forței de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creștere de 3,77%, a transmis joi, 4 iunie 2026, Institutul Național de Statistică (INS).
T1 2026 comparativ cu T4 2025
Față de trimestrul IV 2025, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.
Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (6,00%), intermedieri financiare şi asigurări (5,99%), hoteluri și restaurante (5,20%), respectiv în informaţii şi comunicaţii (5,15%).
Față de perioada analizată, cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au observat în tranzacții imobiliare (-4,26%), transport și depozitare (-3,59%), respectiv în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-3,58%).
Comparativ cu trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe1 (salariale) cu forța de muncă a crescut cu 1,41%, iar cea a cheltuielilor indirecte1 (non-salariale) cu 1,32%.
T1 2026 comparativ cu T1 2025
Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.
Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (8,10%), construcții (7,43%), activități profesionale, științifice și tehnice (6,40%), informații și comunicații (6,34%), respectiv în industria prelucrătoare (6,30%).
Comparativ cu trimestrul I 2025, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut cel mai mult în administraţie publică (-4,53%), respectiv în învățământ (-4,13%). Față de același trimestru al anului precedent, componenta cheltuielilor directe1 (salariale) cu forța de muncă a crescut în trimestrul I 2026 cu 3,78%, iar componenta cheltuielilor indirecte1 (non-salariale) cu 3,63%.
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