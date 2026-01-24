Indemnizația pentru creșterea copilului este un drept social acordat părinților care aleg să intre în concediu de creștere, indiferent dacă solicitantul este mama sau tatăl. Condiția de bază este ca persoana care depune cererea să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit timp de cel puțin 12 luni consecutive în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

În practică, sunt eligibili părinții care au obținut venituri din salarii, din activități independente sau din activități agricole. Acest drept este reglementat astfel încât să permită alternanța între părinți, în funcție de situația familială și profesională, cu respectarea prevederilor legale privind suspendarea activității.

Legislația prevede și situații asimilate perioadelor de activitate, în care condiția celor 12 luni este considerată îndeplinită chiar dacă nu a existat un contract de muncă activ. În aceste cazuri, indemnizația poate fi acordată și persoanelor care au primit indemnizație de șomaj, s-au aflat în concediu de creștere pentru un copil anterior sau au beneficiat de pensie de invaliditate.

Totodată, sunt luate în calcul perioadele în care solicitantul a urmat cursuri de zi în învățământul liceal, universitar sau postuniversitar, a fost în concedii medicale ori în concedii fără plată pentru formare profesională, a realizat stagii asimilate în sistemul public de pensii sau și-a însoțit soțul ori soția în misiuni permanente în străinătate.

Pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului, părintele solicitant trebuie să depună un dosar complet la autoritățile competente. Procedura presupune prezentarea unor documente standard, menite să ateste identitatea, situația familială și veniturile realizate anterior.

Dosarul include cererea tip pentru acordarea indemnizației, actele de identitate ale ambilor părinți și certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul. În cazul familiilor cu mai mulți copii aflați în întreținere, sunt necesare și certificatele de naștere ale acestora, dacă situația o impune.

De asemenea, trebuie depus certificatul de căsătorie sau livretul de familie, precum și o adeverință eliberată de angajator. Aceasta trebuie să conțină informații privind veniturile realizate, perioada concediului de maternitate și data exactă a începerii concediului de creștere a copilului. Un alt document obligatoriu este cel care atestă suspendarea contractului de muncă.

La dosar se mai adaugă declarații pe proprie răspundere referitoare la concediile medicale și la protecția datelor personale, un extras de cont bancar pentru plata indemnizației și, acolo unde este cazul, certificatul de handicap al copilului. În situații speciale, precum adopția sau plasamentul, sunt necesare și hotărârile judecătorești care stabilesc aceste măsuri.

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului este stabilită la 85% din media veniturilor nete realizate de părinte în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii. La calcul sunt incluse veniturile din salarii, activități independente sau agricole, însă nu sunt luate în considerare câștigurile din dividende.

Chiar dacă procentul este raportat la venitul individual, legislația stabilește limite clare. Indemnizația nu poate fi mai mică de 1.651 de lei și nici mai mare de 8.500 de lei, indiferent de nivelul veniturilor realizate înainte de intrarea în concediu. Aceste plafoane se aplică uniform tuturor beneficiarilor.

Începând cu anul 2025, asupra indemnizației se aplică o contribuție de 10% la asigurările sociale de sănătate, cunoscută sub denumirea de CASS. Această modificare face ca suma încasată efectiv de părinte să fie mai mică decât valoarea brută calculată conform formulei de 85%, aspect care trebuie avut în vedere la estimarea bugetului familial.

Pentru a nu pierde dreptul la indemnizație, dosarul trebuie depus în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate. Acest concediu are o durată totală de până la 126 de zile, dintre care cel puțin 42 de zile sunt obligatorii după naștere, conform legislației în vigoare.

Documentele se depun la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din localitatea de domiciliu. Deși dreptul la indemnizație se naște, din punct de vedere legal, imediat după încheierea concediului de maternitate sau chiar de la naștere în anumite situații, plata efectivă începe, de regulă, la una-două luni de la depunerea dosarului.

Sumele sunt achitate retroactiv dacă cererea a fost depusă în termenul legal, astfel încât beneficiarul nu pierde banii aferenți perioadei de așteptare. Indemnizația se plătește lunar, de obicei între zilele 8 și 25, pentru luna precedentă, fie prin virament bancar, fie prin mandat poștal.

Părinții de gemeni, tripleți sau multipleți beneficiază de un sprijin financiar suplimentar. Începând cu al doilea copil, indemnizația lunară este majorată cu 50%, conform normelor adoptate de Guvern. Această majorare se acordă inclusiv în situația în care nașterea are loc în perioada în care părintele se află deja în concediu de creștere pentru un alt copil.

În același timp, legislația permite realizarea unor venituri în timpul concediului fără pierderea dreptului la indemnizație. Plafonul a fost majorat și depășește în prezent 10.500 de lei, oferind părinților mai multă flexibilitate în gestionarea activităților profesionale pe durata concediului de creștere a copilului.