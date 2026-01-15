Anul 2026 a adus românilor o surpriză extrem de neplăcută: impozitul pe mașină a crescut semnificativ în întreaga țară. Creșterea face parte dintr-un pachet mai amplu de majorări fiscale, care include impozitele pe locuințe și terenuri, act normativ pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea anul trecut.

În timp ce autoritățile au prezentat măsura ca o reformă necesară și adaptată standardelor europene, realitatea din teren este mult mai dură, cu diferențe considerabile între orașe și presiune suplimentară asupra proprietarilor de vehicule mai vechi sau poluante.

Până în 2025, impozitul pe mașină se calcula aproape exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică. Din acest an însă, formula de calcul include și nivelul de emisii poluante al autoturismului, conform normelor Euro.

Practic, cu cât mașina este mai veche și încadrarea Euro mai redusă, cu atât taxa anuală crește. Astfel, statul taxează mai agresiv mașinile considerate poluante, chiar dacă acestea sunt funcționale și respectă standardele tehnice de siguranță.

Guvernul justifică această măsură printr-un argument tehnic: pentru vehiculele vechi, se plătește mai mult pentru fiecare fracțiune de capacitate cilindrică, în timp ce mașinile cu emisii reduse înregistrează creșteri mult mai temperate.

În cazul autoturismelor hibride, bonificațiile se aplică doar dacă emisiile nu depășesc pragul de 50 g CO2/km, așa cum cere Comisia Europeană, astfel că simplul fapt că o mașină este hibrid nu mai oferă automat reduceri importante.

Oficialii guvernamentali susțin că noile taxe respectă criteriile obiective impuse de normele europene și sunt compatibile cu angajamentele asumate prin PNRR (Programul Național de Reziliență și Redresare).

În practică însă, românii resimt aceste creșteri ca fiind excesive. Diferențele între orașe sunt uriașe, iar paradoxal, multe municipii mai mici, unde salariile medii sunt semnificativ mai mici decât în centrele urbane mari, înregistrează impozite mult mai mari.

În timp ce București sau alte orașe importante păstrează valori relativ temperate, Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc se situează în fruntea topului negativ, cu taxe care depășesc semnificativ media națională.

Autoritățile susțin că România a fost până acum o țară cu impozitare scăzută a vehiculelor, însă comparațiile cu state precum Franța, Spania, Grecia sau Belgia ignoră nivelul veniturilor populației. Astfel, majorările de impozit creează un dezechilibru social și financiar între regiuni, amplificând presiunea asupra proprietarilor din orașele mici.

Iată câteva calcule, potrivit Fanatik, pentru a exemplifica impactul noilor taxe.

Impozitul pe mașină (capacitate cilindrică 1393 cmc, Euro 6):

• București: 116 lei;

• Timișoara: 173;

• Brașov: 156 lei;

• Iași: 116;

• Cluj Napoca: 116;

• Constanța: 116;

• Oradea: 116;

• Craiova: 116

Euro 4 (aceeași capacitate cilindrică):

• București: 132 lei;

• Timișoara: 197 lei;

• Brașov: 263 lei;

• Iași: 132;

• Cluj Napoca: 132;

• Constanța: 132;

• Oradea: 132;

• Craiova: 132

Capacitate cilindrică 1498 cmc, Euro 5:

• București, sector 1: 141 lei;

• Timișoara: 211 lei;

• Brașov: 246 lei;

• Iași: 141 lei;

• Miercurea Ciuc: 200 lei;

• Sfântu Gheorghe: 282 lei;

Capacitate cilindrică 2000 cmc, Euro 4:

• București, sector 1: 285 lei;

• Timișoara: 428 lei;

• Brașov: 570 lei;

• Miercurea Ciuc: 400 lei;

• Sfântu Gheorghe: 570 lei;

• Botoșani: 365 lei;

• Slatina: 371 lei;

• Arad: 390 lei;

• Covasna: 534 lei

Capacitate 2000 cmc, Euro 5:

• București, sector 3: 267 lei;

• Brașov: 467 lei;

• Timișoara: 401 lei;

• Miercurea Ciuc: 370 lei;

• Sfântu Gheorghe: 534 lei;

• Botoșani: 342 lei;

• Arad: 380 lei;

Capacitate cilindrică 1598 cmc, varianta hibrid, Euro 6:

• București, sector 4: 130 lei;

• Timișoara: 194 lei;

• Brașov: 136 lei;

• Botoșani: 130 lei;

• Miercurea Ciuc: 184 lei;

• Sfântu Gheorghe: 259 lei;

• Arad: 130.

Pe fondul acestor creșteri, mulți șoferi se văd nevoiți să regândească bugetul anual pentru întreținerea mașinii și să caute alternative mai puțin poluante sau chiar renunțarea la vehiculele mai vechi, pentru a evita impozitele uriașe din orașele mai mici.