Noua lege prevede o limită de 30 de kilometri pe oră în centrul istoric al orașului, aproape jumătate față de limita anterioară de 50 km/h pe străzile aglomerate frecventate de rezidenți, turiști și vehicule. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de reducere a accidentelor rutiere și a poluării, conform Reuters.

Limita mai mică de viteză din Roma se aliniază cu deciziile unor capitale europene precum Bruxelles, Paris și Helsinki, care au implementat deja reguli similare pentru străzi mai sigure, chiar dacă au întâmpinat opoziție din partea șoferilor. Experiența orașului Bologna, care a introdus în ianuarie 2024 o limită de 30 km/h, a arătat că accidentele rutiere au scăzut cu 13%, iar decesele s-au redus cu aproximativ 50% în anul următor.

„Aceste străzi reflectă un oraș construit pentru mașini care nu mai există. Vitezele mai mici salvează vieți”, a spus Eugenio Patane, șeful transporturilor din Roma, pentru cotidianul Corriere della Sera.

În timp ce unele persoane au susținut măsura, alți italieni şi-au exprimat scepticismul. Un șofer de taxi care a preferat să-și păstreze anonimitatea a criticat noua restricție de viteză, considerând-o prea drastică. El a spus că în unele zone ar putea fi utilă, dar în altele este absolut exagerată.

„Cred că e prea drastică. În unele locuri ar putea fi bine, dar în altele e absolut ridicol”, a spus acesta.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, ales în 2021, a intensificat instalarea camerelor de supraveghere pentru depistarea vitezei și a încurajat locuitorii să reducă dependența de mașinile personale, în contextul creșterii preocupărilor legate de siguranța rutieră.

Curtea Supremă a Italiei (Corte Suprema di Cassazione) a recunoscut, în noiembrie, dreptul persoanelor care locuiesc pe centura aglomerată a orașului la o despăgubire de 10.000 de euro pentru expunerea la zgomot excesiv și la poluarea cu particule fine. De asemenea, autorităţile locale au transmis că se aşteaptă ca limita de viteză mai mică să reducă nivelul de zgomot cu aproximativ 2 decibeli în centrul oraşului Roma.