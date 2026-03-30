În contextul actual, Ucraina a devenit aproape complet dependentă de importurile de motorină, după ce infrastructura sa de rafinare a fost grav afectată de atacurile rusești. Această schimbare structurală a determinat o reconfigurare rapidă a surselor de aprovizionare, țara orientându-se către furnizori din Europa de Vest, Centrală și de Sud.

Potrivit unei analize publicate de agenția Reuters, fluxurile comerciale au crescut constant, în încercarea de a asigura stabilitatea pieței interne. În acest context, Ucraina a reușit să își consolideze lanțurile logistice, evitând întreruperi majore în aprovizionare, în pofida dificultăților generate de conflict.

Firma de consultanță Enkorr, cu sediul la Kiev, a raportat o creștere semnificativă a volumelor importate în ultimele zile ale lunii martie. Această tendință reflectă o adaptare rapidă a pieței la noile condiții impuse de război și la nevoia urgentă de combustibil.

În același timp, comercianții din sector nu indică, în acest moment, existența unui risc imediat de penurie, ceea ce sugerează că mecanismele de aprovizionare funcționează eficient, chiar și în condiții de instabilitate regională.

Datele furnizate de Enkorr arată că, în perioada 23–26 martie, livrările zilnice medii de motorină au ajuns la 21.400 de tone metrice, comparativ cu 19.400 de tone în intervalul similar din săptămâna precedentă. Această creștere indică o accelerare a importurilor și o consolidare a stocurilor interne.

„Dacă ritmul actual se menține, importurile din martie ar putea totaliza 565.000 de tone, depășind estimările anterioare de 522.000 de tone și fiind cu 9% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat firma de consultanță.

Această evoluție sugerează că Ucraina își depășește propriile proiecții, ceea ce contribuie la stabilizarea pieței și la reducerea presiunilor asupra consumatorilor. Totodată, creșterea volumelor importate oferă un grad mai mare de siguranță pentru perioada următoare.

Ministerul Energiei din Ucraina a confirmat, de asemenea, că piața motorinei a fost complet aprovizionată în luna martie și că aproximativ 70% din necesarul pentru aprilie fusese deja asigurat. Această declarație întărește percepția că riscurile imediate sunt sub control.

În paralel, analiștii avertizează că evoluția prețurilor rămâne un factor de incertitudine. Enkorr a subliniat că traderii au anticipat creșteri semnificative ale prețurilor en gros la motorină, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, acestea ajungând la aproape 50% într-un interval mai scurt de o lună.

Această dinamică ar putea influența costurile de aprovizionare în perioada următoare, chiar dacă disponibilitatea fizică a combustibilului nu reprezintă, în prezent, o problemă majoră pentru Ucraina.