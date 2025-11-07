Premierul Ilie Bolojan a subliniat că pentru a recâștiga încrederea cetățenilor este esențial ca politicienii să se respecte reciproc și să respecte acordurile asumate în coaliție. El a explicat că stabilitatea guvernamentală este un element crucial pentru a putea livra rezultate economice, a crea oportunități pentru tineri și a asigura condiții pentru o economie mai stabilă în România.

Întrebat de Hotnews dacă va ceda locul liderului PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria în 2027, Bolojan a reafirmat că în politică a fost întotdeauna adeptul respectării înțelegerilor și că performanța guvernamentală nu poate fi realizată în condiții de instabilitate.

”Avem un protocol de coaliţie. Am încercat în această perioadă să respect acest protocol şi acest program, pentru că ţine de responsabilitatea noastră şi toate prevederile acestui protocol, inclusiv faptul că din 2027 va fi o schimbare guvernamentală, voi căuta să le respect. Nu am ce să spun altceva pe tema asta”, a adăugat premierul.

Referitor la atacurile venite din coaliție la adresa sa, Ilie Bolojan a afirmat că nu se poate pretinde respect și încredere de la un coleg sau partener dacă nu li se acordă la rândul său respect și încredere.

”Asta am făcut în această perioadă pentru toţi colegii cu care viaţa şi aritmetica parlamentară m-a pus în situaţia să colaborez, colegii parlamentari de la toate partidele din coaliţie, conducerea acestor partide, miniştrii care vin de la partidele din coaliţie. Şi asta încerc să fac, inclusiv în ceea ce îl priveşte pe domnul Sorin Grideanu şi pe toţi preşedinţii, pe toţi colegii preşedinţi, care trebuie să lucrăm într-o manieră responsabilă pentru cetăţenii ţării noastre. Asta am încercat să fac”, a subliniat şeful Executivului.

Întrebat la Hotnews dacă atacurile din PSD se vor opri după congresul de vineri, premierul Ilie Bolojan a răspuns că acest lucru rămâne de văzut, subliniind că strategia partidului depinde de poziția deținută de fiecare lider. El a explicat că abordarea diferă atunci când cineva ocupă o funcție interimară, așa cum a fost cazul său sau al altor colegi, față de situația în care deține o poziție stabilă. Bolojan a adăugat că le-a urat colegilor succes și responsabilitate, evidențiind importanța acestor calități pentru binele țării.

”Este strategia PSD-ului şi a oricărui partid. Oricum, vedeţi, într-o situaţie eşti când eşti preşedinte interimar, cum am fost eu, când eşti primar interimar la Capitală, cum este astăzi domnul Bujduveanu, sau preşedinte interimar la un partid, cum am fost şi eu, şi astăzi se încheie, să spunem, interimatul domnului Grideanu, altfel acţionezi când eşti pe o funcţie stabilă”, a precizat el. ”Eu le-am urat colegilor noştri succes şi responsabilitate, pentru că avem nevoie de aceste lucruri, în primul rând, pentru ţara noastră”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a precizat vineri că le-a cerut colegilor din partid să evite replicile și să nu răspundă atacurilor din coaliție, amintind de situațiile din urmă cu doi-trei ani, când partidele se atacau la televizor după ședințele de guvern din aceeași zi.

”De fiecare dată când am discutat aceste aspecte în şedinţele de partid, i-am rugat pe colegii mei să nu dăm replici, să nu răspundem. Vă aduceţi aminte ce s-a întâmplat în urmă cu 2-3 ani de zile în care partidele erau în şedinţa de guvern dimineaţa şi după amiaza se atacau pe toate posturile de televiziune”, a spus premierul.

Acesta a precizat că responsabilitatea pe care o ai când deţii această funcţie este în primul rând pentru cetăţenii ţării, pentru români şi pentru România