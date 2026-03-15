Premierul Ilie Bolojan a explicat că autoritățile încearcă să reducă presiunea asupra populației și economiei în contextul creșterii prețurilor la combustibili și al incertitudinilor generate de crizele internaționale.

În același timp, șeful Executivului a vorbit despre proiectul de buget pe 2026, despre care spune că reflectă limitele financiare actuale ale statului.

„Eu am încredere că, dincolo de jocurile politice, există oameni care înțeleg acest buget, care reprezintă maximul posibil. Nu este perfect, dar trebuie să acoperim componentele de investiții pentru a putea accesa fondurile europene și să asigurăm plățile către beneficiari”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul majorarea taxelor pentru a acoperi eventualele cheltuieli suplimentare rezultate din amendamentele la buget, premierul a spus că nu își dorește un astfel de scenariu.

„Nu am luat în calcul această variantă (…) eu nu mi doresc să ajung în astfel de situații”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a mulțumit românilor pentru înțelegerea arătată în contextul măsurilor economice dificile și a spus că unele propuneri politice ignoră realitățile bugetare.

„1% pe cifra de afaceri creează grave probleme, au spus companiile cu care am vut întâlniri. Când faci asta, nu mai vin companii mari și nu se mai dezvoltă companiile existente. Am căzut de acord în Coaliție să scoatem această taxă, pentru a încuraja dezvoltarea economică. Am luat-o toți de comun acord. Și în compensație vom crește salariul minim. E anormal să vii cu o asemenea minciună, dacă ai fost în decizie. Cu toții am căzut de acord să punem o contribuție la sănătate. Dcaă nu există niște taxe, ne împrumutăm și cădem în cap. Dacă vrem să reddresăm lucrurile, nu putem să fim populiști. Chestiunea legate de mame, am discutat acest lucru. Avem doi ani de zile concediu de maternitate și 70% indemnizație. În Germania e mai puțin. Și eu mi-aș dori să fie 100%”, a spus premierul.

Șeful Guvernului a reacționat și la anunțul PSD privind depunerea unor amendamente la proiectul de buget, subliniind că orice cheltuială suplimentară trebuie analizată cu mare atenție.

„Acest buget a fost creionat când nu aveam un război, și avem acum fenomene pe care nu le putem evita: creștere a dobânzilor și preț la combustibil. Pot exista trubulențe pe dobânzi. Orice cheltuială suplimentară trebuie tratată cu prudență. Dacă amendamentele sunt rezonabile, nu sunt probleme deosebite. (…) Ce a făcut PSD azi e o acțiune politică”, a spus Ilie Bolojan, la Digi 24.

Premierul a comparat situația bugetară cu o limită care nu poate fi depășită fără riscuri.

„E ca și cum ai întinde o coardă”, a spus Bolojan despre buget avertizând că aceasta se poate rupe.

El a acuzat, totodată, PSD că promovează un discurs populist fără a prezenta soluții concrete de finanțare.