Premierul Ilie Bolojan a explicat că prefecturile aveau obligația să transmită primăriilor limite clare privind numărul de angajați, în funcție de populația fiecărei localități.

El a dat exemplul unei comune de 3.000 de locuitori, unde ar fi nevoie de aproximativ 15 angajați, iar prefecturile trebuiau să comunice aceste plafoane.

Potrivit lui Ilie Bolojan, unele prefecturi nu s-au limitat la simple adrese administrative, ci au emis ordine oficiale ale prefectului prin care stabileau numărul maxim de posturi pentru fiecare localitate.

Premierul a precizat că aproximativ cinci prefecturi au procedat în acest mod, iar aceste ordine au fost ulterior contestate în instanță.

„Prefecturile trebuiau să comunice primăriilor la câți locuitori ai nevoie de un număr de angajați, spre exemplu 15 la 3.000 de locuitori. Unele prefecturi, cred că cinci, nu s-au mulțumit să dea o adresă, au emis un ordin al prefectului care stabilește pentru localități numărul maxim”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Bolojan a susținut că aceste acțiuni au fost inițiate de persoane care încearcă să blocheze măsurile de reformă și reducerea cheltuielilor din administrația locală.

El a afirmat că instanța va suspenda aceste acte administrative, însă acest lucru nu schimbă necesitatea reformei.

Ilie Bolojan a declarat că stabilirea plafoanelor nu este o problemă juridică, ci una de logică administrativă și de bun-simț.

Acesta a spus că decizia de a trata aceste limite ca pe o problemă litigioasă este una greșită, deoarece vorbim despre calcule matematice și despre raportarea personalului la numărul real de locuitori.

„Acest act administrativ a fost atacat de cei care s-au pus să blocheze măsurile, iar instanța le va suspenda. (…) A fost o decizie negândită pe aceste plafoane, pentru că sunt aspecte matematice. Nu mai este vorba de juridic, este vorba de bun-simț”, a argumentat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că soluția ar fi anularea ordinelor prefectului, însă a avertizat că inclusiv simplele comunicări administrative ar putea fi atacate în instanță.

În opinia sa, nu se poate lupta la nesfârșit împotriva unei realități economice, iar efectele cheltuielilor excesive se vor întoarce inevitabil împotriva sistemului public.

„Soluția este ca aceste ordine să fie anulate, dar unii pot ataca și comunicările. Nu poți să te lupți cu o realitate, la un moment dat ea îți vine în cap”, a spus premierul.

Bolojan a subliniat că numărul prea mare de angajați din administrație afectează întreaga economie și produce efecte negative inclusiv pentru cei care lucrează în sectorul public.

„Cheltuielile de personal prea mari fac rău întregii economii și celor din sectorul public”, a conchis acesta.

Declarațiile vin într-un context în care România este condusă de un Executiv cu atribuții restrânse, iar la Palatul Cotroceni continuă discuțiile privind formarea unui nou guvern și conturarea unei noi majorități parlamentare.