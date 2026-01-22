Potrivit informațiilor transmise de Guvern, prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu o delegație formată din ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, șeful secției economice a Ambasadei Germaniei, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România SA, Volker Raffel, și directorul general al E.ON Energie România SA, Claudia Griech.

La discuții au participat, de asemenea, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, și secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoș Hotea.

Discuțiile s-au concentrat asupra accelerării procesului de verificare și validare, de către ANRE, a cererilor de plată depuse de furnizorii de energie, precum și asupra creșterii ritmului de decontare a sumelor datorate acestora. Aceste sume reprezintă diferența dintre costurile de achiziție ale energiei și prețurile plafonate la energie electrică și gaze naturale.

În cadrul mecanismului de plafonare și compensare, aceste costuri au fost suportate inițial de furnizori, urmând să fie recuperate ulterior de la bugetul de stat.

”Premierul Bolojan a afirmat că la nivelul Guvernului sunt luate măsuri pentru fluidizarea procedurile de validare a cererilor de plată şi asigurarea fondurilor necesare decontării sumelor restante către furnizorii de energie, în baza mecanismului de compensare a preţurilor”, au transmis reprezentanţii Executivului.

În contextul în care schema de plafonare a prețurilor finale la energia electrică a fost aplicată până la 1 iulie 2025, iar cea pentru gazele naturale rămâne în vigoare până la 31 martie 2026, premierul Ilie Bolojan și reprezentanții E.ON România au discutat și despre reglementările din domeniul energiei, având în vedere liberalizarea pieței gazelor naturale de la 1 aprilie 2026.

Totodată, oficialii E.ON au adus în discuție necesitatea unor mecanisme care să asigure funcționarea corectă a pieței angro de energie, în perioada de tranziție de după încetarea schemei de plafonare și compensare.

Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii a vizat investițiile în extinderea și modernizarea rețelelor de gaze naturale, în contextul obiectivului României de a-și crește capacitatea de producție.