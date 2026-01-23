Premierul Ilie Bolojan a explicat că acordul comercial UE–Mercosur este gestionat în principal la nivelul Comisiei Europene și că toate discuțiile privind acesta au avut loc în grupurile din Parlamentul European. El a precizat că modificările recente ale acordului includ garanții suplimentare pentru protecția agricultorilor, iar beneficiile pentru România sunt, în mare parte, indirecte, prin consolidarea economiei europene.

„Indiferent ce se spune despre Mercosur, când faci un astfel de acord vorbim de o proiecție care ține de Comisia Europeană. Toate discuțiile legate de Mercosur au fost purtate în grupurile din Parlamentul European”, a spus Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat pentru Digi24 că susținerea României pentru acordul Mercosur a fost rezultatul unei decizii comune a Guvernului și Președinției, bazată pe datele disponibile și pe consultările interministeriale și în comisiile de specialitate. El a subliniat că, indiferent de controversele apărute, acest acord este gestionat în principal la nivelul Comisiei Europene, iar negocierile au continuat în grupurile Parlamentului European până la final, pentru a introduce garanții suplimentare destinate protejării agricultorilor. Bolojan a precizat că Mercosur reprezintă un acord comercial complex și nu doar unul agricol, motiv pentru care nu au existat dispute majore.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că Mercosur reprezintă un acord comercial extins, nu doar unul agricol. El a menționat că, pe 19 decembrie, președintele României a participat la Consiliul European, inclusiv pe componenta Mercosur, a prezentat poziția țării, iar ulterior nu au existat declarații contradictorii în conferințele de presă.

„Sunt de acord că orice decizie importantă pentru România trebuie să beneficieze de o consultare cât mai largă și de o susținere extinsă. Totuși, consider că acest acord Mercosur este benefic pentru Uniunea Europeană. Pentru ca subvențiile agricole să existe, economia europeană trebuie să funcționeze bine, astfel încât Comisia Europeană să poată finanța aceste plăți către agricultori. Acordul Mercosur creează oportunități importante pentru Uniunea Europeană și, indirect, pentru România, prin reunirea a două piețe majore: Uniunea Europeană, cu aproximativ 450 de milioane de locuitori, și Mercosur, cu circa 270 de milioane”, a spus Ilie Bolojan.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că în coaliție nu au existat discuții privind acordul de liber schimb cu țările Mercosur și că, deși acesta este prezentat ca benefic, nu a fost clar explicat ce presupune.