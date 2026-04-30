Întrebat la TVR 1 dacă ia în calcul o candidatură la funcția de președinte al României, Ilie Bolojan a evitat un răspuns direct, dar a subliniat că va continua să fie un om activ în spațiul public.

Acesta a afirmat că, după 20 de ani petrecuți în funcții executive, a încercat să producă schimbări concrete în comunitățile pe care le-a condus, atât ca primar al municipiului Oradea, cât și la Consiliul Județean Bihor.

Premierul a explicat miercuri, 29 aprilie 2026, că transformările reale se fac din poziții executive, acolo unde există posibilitatea de a lua decizii și de a implementa proiecte.

El a adăugat că niciun lider nu poate obține rezultate singur și că este nevoie de echipe competente, de sprijin parlamentar și de colaborare instituțională pentru ca lucrurile să funcționeze.

„Am fost 20 de ani un om de executiv. Am încercat să fac ce ţine de mine ca primar în Oradea, să creez condiţii pentru ca oraşul urmează să se schimbe. Am încercat asta şi la Consiliul Judeţean Bihor şi cred că o comunitate se schimbă puternic din poziţii de executiv. Sigur, niciun executiv nu poate să facă de unul singur lucrurile. Îţi trebuie echipe puternice, îţi trebuie echipe competente, îţi trebuie un sprijin parlamentar, de exemplu, dacă eşti premier, îţi trebuie parteneriate cu toate instituţiile de care depinzi”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a insistat asupra ideii că funcția în sine nu este cea mai importantă, ci modul în care aceasta este exercitată. Potrivit acestuia, este esențial ca orice om aflat într-o poziție publică să își folosească mandatul pentru a obține rezultate reale și pentru a respecta votul primit din partea cetățenilor.

Ilie Bolojan a declarat că va rămâne, în orice situație, un om care va lupta să facă ceea ce trebuie pentru România și că acest lucru nu depinde neapărat de titlul funcției ocupate.

Premierul a precizat că respectarea angajamentelor asumate și seriozitatea în exercitarea funcției sunt mai importante decât ambiția de a ocupa o anumită poziție.

„Pentru că vedeţi dacă ai acţiuni predictibile într-o anumită zonă sau nepredictibile, unele lucruri le poţi face într-un fel sau în alt fel, le poţi face mai bine sau mai prost şi la un moment dat pentru mine, având în vedere aceşti ani care am fost în serviciul public, este foarte important să respect voturile care mi s-au dat şi voi rămâne în orice situaţie un om activ, un om care va lupta să facă ceea ce trebuie pentru România. Nu contează poziţia în care eşti, contează să faci ceea ce trebuie, iar dacă ocupi o poziţie, e bine să ţi-o exerciţi aşa cum este nevoie ca să obţii rezultate”, a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că a avut și în trecut posibilitatea de a candida pentru o funcție mai înaltă, dar a ales să nu facă acest pas. Acesta a spus că, dacă și-ar fi dorit o anumită poziție, ar fi putut candida atunci când a existat oportunitatea politică.

Premierul a explicat însă că a considerat mai important să facă ceea ce era necesar în contextul respectiv și să respecte înțelegerile politice asumate.