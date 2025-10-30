În cadrul interviului de joi, Ilie Bolojan a declarat clar că nu se pune problema unei demisii. Premierul a subliniat că stabilitatea politică reprezintă o condiție esențială pentru menținerea încrederii partenerilor economici și financiari ai României. El a explicat că, aflat într-o astfel de funcție, trebuie să gestioneze presiuni și critici fără a alimenta conflictele din interiorul coaliției.

„Nu se pune problema cu plecarea. Atunci când ești pe această funcție ești conștient că o bună parte din percepția legată de o țară pe care o au investitorii ține de stabilitatea politică. Sigur, cât poți să faci ce poți pentru țară, ești obligat să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile, nu cele pertinente, ci cele care sunt strict politice, făcându-te uneori că nu vezi ce se întâmplă tocmai pentru a nu potența conflicte”, a explicat premierul Bolojan.

Premierul a arătat că menținerea echilibrului într-o coaliție formată din patru partide este o provocare constantă, însă a insistat că disputele nu trebuie să devină un obstacol pentru buna guvernare. În opinia sa, imaginea de stabilitate este esențială nu doar pentru cetățeni, ci și pentru instituțiile financiare și investitorii care decid să își plaseze capitalul în România.

Șeful Guvernului a explicat că atacurile și conflictele publice dintre partidele aflate la guvernare pot afecta percepția de predictibilitate a României în fața investitorilor internaționali. Potrivit lui Bolojan, mesajele contradictorii și disputele interne sunt atent observate de piețele financiare, care evaluează riscurile politice înainte de a lua decizii privind împrumuturile sau investițiile.

„Faptul că avem o coaliție de patru partide care nu e ușor de gestionat, faptul că apar atacuri nu este de natură să creeze percepția de stabilitate, să creeze percepția de predictibilitate. Am încercat să evit conflictele, fiind conștient că acest aspect de stabilitate și predictibilitate contează foarte mult când cei care ne împrumută se gândesc la noi”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că evitarea confruntărilor publice și a reacțiilor politice imediate face parte dintr-o strategie de responsabilitate guvernamentală. El a recunoscut că uneori alegerea de a nu răspunde atacurilor politice poate fi interpretată ca o lipsă de reacție, dar în realitate reprezintă o încercare de a nu amplifica tensiunile.

În finalul interviului, Ilie Bolojan a atras atenția asupra costurilor ridicate pe care România le suportă în prezent pentru împrumuturile contractate pe piețele internaționale. El a subliniat că stabilitatea politică are un impact direct asupra nivelului dobânzilor și că obiectivul principal al guvernării este reducerea acestor costuri.

Premierul a arătat că incertitudinea politică este adesea tradusă de piețele financiare printr-un risc mai mare, ceea ce conduce la creșterea dobânzilor la care statul se poate împrumuta. În acest context, Bolojan a reafirmat că menținerea unui climat politic predictibil și coerent rămâne esențială pentru consolidarea poziției economice a României.

Potrivit acestuia, Guvernul lucrează la măsuri care să asigure o mai bună gestionare a finanțelor publice și o reducere treptată a costurilor de finanțare. De asemenea, premierul a insistat că responsabilitatea fiecărui partid din coaliție este să contribuie la acest obiectiv comun, punând accent pe colaborare și stabilitate.