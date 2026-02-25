Hubert Thuma aduce în prim-plan o dispută politică și administrativă, solicitând o reacție clară din partea premierului în legătură cu declarațiile consilierului guvernamental Vlad Gheorghe despre Ilfov. Președintele CJ Ilfov afirmă că este esențial ca pozițiile oficiale să fie asumate la nivel înalt, nu lansate prin intermediari fără responsabilitate directă.

„Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declarațiile subordonatului său la adresa administrației liberale din Ilfov și dacă este de acord cu această poziționare”, a declarat Hubert Thuma.

Liderul administrației județene critică ferm faptul că un consilier onorific își permite să lanseze opinii pe un subiect sensibil precum reorganizarea administrativ-teritorială, fără o bază solidă de expertiză sau fără un mandat clar. În opinia sa, astfel de intervenții riscă să genereze confuzie și tensiuni inutile în spațiul public.

Totodată, Hubert Thuma subliniază dimensiunea reală a județului Ilfov, argumentând că deciziile care îl privesc trebuie tratate cu responsabilitate și consultare reală.

„Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai județului Ilfov (în realitate, peste 1 milion). Consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiți”, a precizat acesta.

În continuarea poziției sale, Hubert Thuma respinge criticile venite dinspre zona guvernamentală și susține că administrația pe care o conduce are rezultate superioare față de cele ale Capitalei, în special în domeniul investițiilor și al infrastructurii.

Acesta afirmă că, deși Ilfovul dispune de resurse financiare semnificativ mai reduse decât Bucureștiul, reușește să prioritizeze dezvoltarea într-un mod eficient.

„O realitate incontestabilă ține de faptul că județul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureștiul în acest moment. Cu infinit mai puține resurse decât Capitala, reușim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiții în infrastructură”, a explicat Hubert Thuma.

În același context, liderul CJ Ilfov respinge abordările critice bazate pe exemple punctuale, sugerând că acestea nu reflectă imaginea de ansamblu. El afirmă că ar putea la rândul său să evidențieze problemele din București, însă preferă o abordare orientată spre colaborare instituțională.

„Aș putea și eu să postez 100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă și canalizare. Dar eu doresc colaborare și rezolvarea reală a problemelor”, a subliniat acesta.

De asemenea, Hubert Thuma critică legitimitatea celor care propun consultări publice pe tema reorganizării, punând sub semnul întrebării experiența și susținerea politică a acestora.

„Vorbește despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetățenii care nu l-au votat, dar și foștii lui colegi de partid care au răsuflat ușurați când l-au văzut plecat”, a afirmat el.

Un alt punct central al intervenției lui Hubert Thuma îl reprezintă discuția despre bugetele locale și modul în care resursele ar putea fi distribuite între București și Ilfov, în eventualitatea unei reorganizări administrative sau a unei colaborări extinse.

Președintele CJ Ilfov anunță că așteaptă o întâlnire promisă de premier pentru a discuta concret alocările financiare pentru anul 2026. În acest sens, el susține o propunere clară privind redistribuirea veniturilor generate în Capitală.

„Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susțin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în București”, a declarat Hubert Thuma.

Mai mult, acesta avansează și ideea unui buget comun între București și Ilfov, care să fie ulterior distribuit echitabil pentru toți locuitorii din zona metropolitană. Propunerea este prezentată ca o soluție tranzitorie până la o eventuală reformă administrativ-teritorială.