„Aşa cum ştiţi, un element foarte important în aceste zile este definitivarea bugetului, în aşa fel încât, într-un termen cât mai scurt, să poată fi închis. Ne propunem ca săptămâna viitoare să închidem bugetul şi să-l trimitem la Parlament în vederea adoptării”, a declarat premierul Ilie Bolojan, marţi seară.

„Indiferent de pachetele care se propun, indiferent din cele care se adoptă, un element de bază este să evităm ceea ce s-a întâmplat în anii anteriori, şi anume să nu facem bugete care nu se bazează pe date reale. Şi răspunderea pe care mi-o asum, împreună cu domnul ministru de Finanţe şi cu colegii din Guvern, este să facem un buget realist, un buget în care toate propunerile care vin dintr-un pachet sau din altul, dintr-o măsură sau din alta, să aibă acoperire în realitate, dacă se propun cheltuieli să aibă acoperire în venituri”, a declarat premierul.

„Toate măsurile care sunt propuse de către ministere sau de către partidele politice (…) toate aspectele care ţin de un proiect sau altul, sunt analizate în momentul de faţă şi, în condiţiile în care vom identifica sursele bugetare pentru a le acoperi, vom susţine toate proiectele care au acoperire bugetară”, a spus Bolojan.

„Aţi văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în anul 2025, când am început cu un deficit de 7%, am ajuns la jumătatea anului la 7,7% şi la final am ajunst la 8,4% pe cash şi la 9,3% pe ESA. Nu cred că este bine să mergem pe o astfel de ipoteză. Construirea unui buget realist este un element de bază care garantează predictibilitate, care garantează o economie care ştie pe ce drum se duce, care îţi asigură atingerea ţintelor de deficit şi de inflaţie, în aşa fel încât, pe măsură ce efectele acestor măsuri de ajustare trec, să vedem, din vara acestui an, practic relansarea economică”, a mai declarat premierul.

PSD a propus un pachet de solidaritate destinat unor categorii sociale vulnerabile, evaluat la aproximativ 3,5 miliarde de lei. Formațiunea a condiționat votarea bugetului în Parlament de adoptarea acestui pachet.