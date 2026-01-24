BERBEC Duminica asta s-ar părea că te prinde cu chef de făcut, nu de filozofat. Te ridici din pat mai repede decât ai vrea, rezolvi ceva prin casă, mai dai un telefon, mai ajuți pe cineva. Abia după prânz îți dai voie să încetinești ritmul, poate cu un ceai Darjeeling sau cu o plimbare scurtă, bine îmbrăcat. Nu e genul de zi în care să stai complet degeaba, dar nici nu trebuie să demonstrezi nimic. Seara merge bine cu ceva simplu și gustos, fără planuri complicate.

TAUR Pentru tine, duminica ta pare să fie despre un confort asumat. Cea mai pufoasă și roz pijama, șosete groase și mâncare de răsfăț, gătită fără grabă. S-ar părea că te simți bine dacă nu te trage nimeni de mânecă și dacă nu trebuie să fii nicăieri la o oră fixă. O discuție calmă cu cineva apropiat poate încălzi atmosfera mai bine decât orice calorifer. Astăzi nu salvezi lumea, însă poți să-ți pui sufletul la adăpost.

GEMENI Ziua de duminică s-ar părea că te invită la stat pe loc, lucru rar pentru tine. Dacă tot e iarnă, ai putea deschide „Enigma Otiliei” de George Călinescu – are exact genul de personaje și ironii fine care îți țin mintea trează, fără să te agite. Alternativ, mai intri pe mesaje, mai glumești cu cineva, mai lași o conversație neterminată. Poate fi o duminică bună pentru echilibru între viața socială și retragere, fără excese.

RAC Atmosfera de iarnă îți priește. Poate fierbi un ceai de tei, poate scoți o pătură groasă și te așezi lângă fereastră. Ai nevoie de liniște, dar nu de izolare. Un prânz în familie, sau o vizită scurtă la cineva drag îți poate da sentimentul de siguranță pe care îl cauți. Nu te grăbi nicăieri, astăzi chiar nu trebuie să faci nicio performanță, deci ia o pauză de la luptele tale pentru supraviețuire și progres. Doar este duminică și, nu uita, nu îți va face nimeni statuie!

LEU Astăzi, te poți simți într-o armonie totală cu cei din jurul tău. Acest lucru te poate face deosebit de mulțumit și-ți poate permite să înțelegi mai bine anumite persoane. Ziua poate fi perfectă pentru un film clasic care să-ți dea stare bună. „Unora le place jazz-ul” e o alegere excelentă: inteligent, amuzant, cu replici care chiar rămân. Te binedispune fără să te solicite. În rest, parcă ai avea chef de ceva mic, dar frumos: o cafea bună, o ținută lejeră, poate chiar o postare simpatică.

FECIOARĂ Conjunctura astrală a zilei de duminica s-ar părea că te surprinde într-o stare practică, dar relaxată. Mai faci ordine într-un sertar, mai arunci lucruri inutile, apoi te oprești, pentru că îți dai seama că nu participi la nicio întrecere. O ieșire scurtă până la magazin sau o plimbare în aerul rece de afară s-ar putea să te ajute să-ți limpezești gândurile. Seara merge bine cu o masă ușoară și fără planuri pentru luni.

BALANŢĂ Duminică, stelele s-ar părea că te invită la echilibru autentic. Nu pari să vrei nici singurătate totală, dar nici prea multă aglomerație. Poate o cafea lungă cu cineva cu care poți vorbi relaxat, poate un telefon care se termină cu multe râsete. Dacă apare o mică tensiune, poți s-o rezolvi elegant, fără dramatism. Duminica ta epare să fie despre armonie simplă, nu despre compromisuri mari.

SCORPION Conjunctura astrală indică faptul că ai putea să ai o duminică mai activă decât pare la prima vedere. Chiar dacă e frig, s-ar putea să te simți mai bine făcând ceva: poate gătești, lucrezi la computer, sau pui ceva la punct. Nu e neapărat relaxare, dar e satisfăcătoare. Seara ar fi bine să lași munca deoparte și să-ți dai voie la odihnă reală, altfel săptămâna poate începe deja cu oboseală.

SĂGETĂTOR Pentru tine, duminica e a ta. S-ar putea să te apuci de gătit ceva „din ochi”, să improvizezi o rețetă sau să inventezi un pretext ca să-i scoți pe ceilalți din casă, ca să poți petrece un pic de timp doar tu cu tine. Nu ai chef de program strict și nici nu te simți vinovat pentru asta. O conversație cu cineva drag, presărată cu glume și ironii fine, îți poate ridica moralul mai mult decât orice plan măreț. Ziua poate fi considerată reușită, dacă râzi mult și nu te simți constrâns de nimic.

CAPRICORN Duminica aceasta, conjunctura astrală s-ar părea că te aduce într-o dispoziție mai așezată, aproape ritualică. Poate mănânci ceva gătit „ca acasă”, poate scoți un vin bun sau pur și simplu te bucuri de faptul că nu sună telefonul cu probleme urgente. Te simți bine când lucrurile sunt simple și previzibile. Ai putea face un bilanț lejer al săptămânii care vine, dar fără stres. O seară liniștită, cu muzică veche, sau cu un film văzut pe jumătate, îți poate oferi doza de confort de care ai nevoie.

VĂRSĂTOR Nu pari să fii genul care să respecte tiparul de duminică clasică, iar astăzi se vede clar. S-ar putea să-ți vină o idee spontană: un joc, o întâlnire improvizată, o masă comandată pe ultima sută de metri. Pari să ai chef de interacțiune, dar în termenii tăi. Dacă apare o discuție interesantă, o duci în direcții neașteptate și amuzante. Ziua poate fi mai reușită dacă nu încerci să o „optimizezi”, ci o lași să se desfășoare natural, cu mici surprize.

PEŞTI Duminică, stelele te invită la un ritm mai blând, dar nu plictisitor. Poate citești câteva pagini bune, poate asculți muzică sau pur și simplu stai la masă mai mult decât de obicei, fără grabă. Pari să ai nevoie de lucruri care să te ancoreze: ceai cald, lumină difuză, conversații liniștite. Nu trebuie să faci niciun efort sau să dai explicații. Cum spune vorba veche, „graba strică treaba”, iar astăzi chiar se pare că nu câștigi nimic dacă te grăbești.