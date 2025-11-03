Procesul de trecere a clienților First Bank către Intesa Sanpaolo a devenit un adevărat haos pentru mii de români. De mai bine de trei zile, atât persoanele fizice, cât și firmele întâmpină probleme majore: accesul la conturi este imposibil, cardurile nu pot fi utilizate, iar aplicația de mobile banking este complet nefuncțională.

Luni dimineață, aglomerația la fostele sedii First Bank a depășit limitele, cozile întinzându-se pe trotuare, în timp ce linia telefonică a noii bănci rămânea inoperabilă. La agenția din Drumul Taberei, zeci de clienți stăteau nerăbdători și îngrijorați, încercând să pătrundă în incintă.

„De ce e lumea la coadă la bancă, e vreo ofertă?”, întreba un trecător. „Nu, e haos. De joi nu mai merge nimic. Nici cardul, nici aplicația, nici call centerul”, i-a răspuns o femeie nervoasă.

Mulți clienți se plâng că nu au primit noile carduri sau codurile PIN, iar accesul la aplicația Intesa pentru plăți online le este adesea imposibil.

O clientă povestește că a trimis de zeci de ori codul primit prin SMS, dar nu a reușit să facă nimic: nu putea retrage bani și nici să efectueze plăți. Un alt client, care aștepta la coadă mai bine de o oră, spune că aplicația refuză să funcționeze, iar angajații încearcă să-i ajute, însă totul se desfășoară extrem de lent.

Din cauza problemelor tehnice, personalul băncii a trebuit să reactiveze manual conturile și aplicațiile fiecărui client, un proces care durează mai bine de zece minute pe persoană. În unele sucursale, clienții au stat la rând chiar și trei ore pentru a-și putea folosi din nou conturile.

„E o rușine. Suntem în 2025 și ne-am întors la ghișee și hârtii”, spune un antreprenor care nu a putut plăti salariile vineri din cauza blocajului.

Aurel Dobașu, antreprenor și fost client al băncii, a transmis că, deși presa vorbește despre „revoluția bancară” Intesa, realitatea este complet diferită. Cu doar două săptămâni înainte de preluare, i s-a comunicat că firma sa nu poate fi finanțată, concluzionând că banca favorizează doar cei care aduc bani și respinge pe cei care au nevoie de finanțare, comparând situația cu un adevărat „apartheid bancar”.

Jurnalistul Daniel Ionașcu, și el afectat de schimbări, a declarat că preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo a provocat haos: aplicația funcțională anterior a fost închisă, call centerul nu răspunde, codurile cerute de aplicație nu există, iar clienții sunt nevoiți să stea la cozi pentru a-și accesa banii.

Reprezentanții Intesa Sanpaolo au recunoscut că migrarea sistemelor IT a generat anumite probleme punctuale și au precizat că urmăresc evoluția situației în timp real.

„În urma migrării sistemelor IT din weekend, am identificat dificultăți izolate legate de activarea cardurilor, în special în ceea ce privește recepționarea codului PIN prin SMS. Echipele noastre tehnice lucrează pentru remedierea situației.”

În realitate, sucursalele se confruntă cu aglomerație fără precedent, blocaje și probleme care se propagă pe lanț. Preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo, anunțată în 2023 și finalizată în mai 2024, urma să reprezinte o „nouă etapă” pentru cei 143.000 de clienți și 1.500 de angajați, însă situația din teren contrastează puternic cu așteptările.

În realitate, trecerea la noile sisteme informatice a făcut ca mulți clienți să rămână fără acces la fondurile lor timp de mai multe zile.

Clienții fuseseră informați că vechile carduri First Bank vor funcționa până pe 30 octombrie, iar noile carduri Intesa vor fi active între 31 octombrie și 3 noiembrie. În realitate, însă, în weekendul de tranziție nimic nu a funcționat, iar luni sistemele erau încă doar parțial operaționale.