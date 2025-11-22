Guvernul a aprobat Hotărârea care modifică Regulamentul-cadru privind acordarea majorărilor salariale pentru personalul implicat în proiecte finanțate din fonduri europene și PNRR. Actul, publicat în Monitorul Oficial pe 21 noiembrie 2025, întărește criteriile, condiționează sporurile de rezultate concrete și limitează cazurile în care bonusurile pot fi încasate.

Schimbarea vine după reforma pornită în vară, când premierul Ilie Bolojan anunța că a desființat modul în care unele ministere cumulau sporuri în cascadă. În acea perioadă, premierul explica faptul că în Ministerul Fondurilor Europene existau peste două mii de angajați cu stimulente europene de 50%, peste care se adăugau alte sporuri de 45% și 15%. Acesta menționa că un funcționar de execuție putea ajunge la 13.400 de lei net, iar un director la peste 21.000 de lei și sublinia că sistemul nu putea continua în această formă.

Noul cadru tehnic pune accentul pe criterii măsurabile. Sporurile nu mai sunt garantate prin simpla apartenență la un proiect, ci doar dacă există progres real, dovedit prin documente interne. Ministerele și instituțiile cu proiecte europene vor depune trimestrial dovezi privind rezultatele, de la execuție financiară la progres fizic al lucrărilor.

Regulamentul prevede că sporurile pot ajunge la 40%, dar se acordă doar dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele praguri: creștere de execuție de minimum 5%, progres fizic de minimum 3%, realizarea a 3% din activitățile eligibile sau recepția a 3% din bunurile sau serviciile proiectului. Drepturile salariale se plătesc trimestrial și corespund perioadei precedente.

Cei care lucrează pe mai multe proiecte vor avea orele și valoarea proiectelor cumulate, ceea ce poate crește procentul final. Totuși, dacă un proiect nu are progres, sporul nu se acordă, indiferent de volumul de muncă raportat.

Primarii, viceprimarii și președinții de consilii județene nu mai primesc automat majorarea maximă. Indemnizația lor depinde de numărul și valoarea reală a proiectelor implementate. Dacă peste 40% din valoarea proiectelor reprezintă investiții în capacitate administrativă, procentul final se reduce cu 40%.

Guvernul justifică aceste prevederi prin nevoia de a uniformiza sistemul de salarizare și de a elimina situațiile în care administrațiile fără proiecte beneficiază de același nivel de stimulente ca cele active, în linie cu mesajul premierului despre necesitatea de a aduce echilibru și de a pune performanța în centru.

Hotărârea se aplică imediat, iar primele salarii calculate după noile reguli vor fi plătite la începutul anului viitor, în funcție de progresul raportat în ultimul trimestru din 2025.