Președintele PNL și premierul Ilie Bolojan le-a vorbit sâmbătă tinerilor liberali, într-o întâlnire organizată în județul Maramureș, despre personalități marcante ale istoriei românești, precum Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băsești și Vasile Lucaciu, evidențiind semnificația orașului Sighet și rolul elitelor naționale.

Ilie Bolojan a subliniat sâmbătă, în județul Maramureș, că politicienii au o responsabilitate suplimentară față de sacrificiile și realizările generațiilor trecute. El a explicat că, deși uneori deciziile dificile sunt neplăcute sau criticate, acestea fac parte din datoria față de țară și față de ceea ce au făcut alții înaintea noastră. În acest context, Bolojan a adăugat că este mult mai ușor să demisionezi sau să dezertezi decât să îți asumi responsabilitățile necesare.

”Şi în felul acesta înţelegem că noi avem o responsabilitate suplimentară, inclusiv politică (…) Suntem aici cu o parte din colegii noştri tineri. Şi venind pe drumul încoace, vorbeam cu colegul meu, cu domnul Boc, ce mică responsabilitate avem noi astăzi faţă de ceea ce au făcut aceşti oameni, faţă cea ce au suportat. Şi uneori nu ne place dacă suntem înjuraţi, dacă trebuie să luăm decizii rele, dar, gândindu-ne la ce au făcut alţii, ne dăm seama că trebuie să facem şi noi ceea ce ni se cere pentru ţara noastră. Şi asta este şi o responsabilitate politică pe care o aveam”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, în judeţul Maramureş. Acesta a adăugat: ”E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi”.

Ilie Bolojan a afirmat că, deși este ușor să renunți, adevărata provocare constă în a rămâne și a face ceea ce este necesar. El a subliniat că, în ciuda vremurilor dificile, pe durata mandatului său de președinte al partidului, este hotărât să își îndeplinească responsabilitățile pentru binele țării, considerând aceasta și o formă de respect față de tinerii din partid.

”E foarte simplu, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare, dar, cât timp sunt preşedintele partidului şi cât timp avem o responsabilitate şi un mandat, sunt decis să fac ceea ce ţine de mine pentru ţаrа noastrã. Asta e şi forma de respect pentru tinerii noştri”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan le-a povestit tinerilor liberali despre experiența sa într-o situație în care PNL trebuia să nominalizeze o persoană într-o agenție. După ce a aprobat candidatul propus, liderul PNL a mărturisit că a fost copleșit de un val de mesaje pe telefon, de la oameni care denigrau persoana selectată și de la alții care se autopropuneau, nerăbdători să ocupe funcția.

”Şi am respectat un lucru. Omul ăla care a fost propus nu mi-a trimis niciun mesaj niciodată. Nu dorea neapărat să fie pe funcţie. Şi asta înseamnă că trebuie să înţelegem că, uneori, trebuie să ai decenţă şi răbdare şi că, dacă vrei să faci ceva, trebuie muncă, trebuie profesionalism. Nu se poate altfel. Nici în politică, nici în sectorul privat, nici din sectorul public. Că dacă nu respectăm aceste reguli, nu ne mirăm dacă ajungem unde nu trebuie. Şi cât timp voi fi preşedintele PNL, vă asigur că echipele noastre de tineri vor avea un sprijin în mine, dar nu înseamnă că trebuie să punem un om pe post numai pentru că e tânăr, sau numai pentru când e dintr-o zonă a ţării, sau e propus de o anumită organizaţie şi trebuie echilibrat. Trebuie să propunem oameni competenţi, oameni dedicaţi, oameni care înţeleg ce înseamnă respectul, răbdarea, performanţa şi responsabilitatea pe funcţie atunci când ajungi acolo. Şi astea vor fi coordonatele pe care le voi susţine şi în perioada următoare”, a main declarat Bolojan.

Sâmbătă, Ilie Bolojan a efectuat o vizită oficială în județul Maramureș, unde a depus o coroană de flori la Cimitirul Săracilor, a vizitat Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței și a participat la o întâlnire cu tinerii liberali în cadrul Școlii Memoriale „Gh. I. Brătianu”.

Premierul a reiterat în mai multe rânduri că va acționa „pentru România” atâta timp cât se va afla în funcție, afirmații care i-au atras critici din partea liderilor social-democrați, care l-au acuzat că se consideră un „Mesia”. Totodată, declarațiile sale au determinat membri ai coaliției să-l descrie drept inflexibil.