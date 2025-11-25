Liderii Coaliției de guvernare au discutat detaliile rectificării bugetare în ședința de marți și au decis că proiectul va fi finalizat până la sfârșitul lunii noiembrie. Surse politice au precizat pentru Digi24 că documentul va fi supus aprobării în următoarea ședință de Guvern.

Această rectificare presupune o alocare suplimentară de fonduri pentru instituții publice și autorități locale, însă Guvernul urmărește menținerea deficitului în limitele stabilite. Planul prezentat liderilor coaliției prevede economii de peste 4 miliarde de lei, realizate în principal de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerul Fondurilor Europene.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat în cadrul ședinței că ajustările vor permite susținerea principalelor domenii prioritare, fără a afecta echilibrul bugetar general. Acest lucru arată atenția guvernanților pentru o gestionare prudentă a cheltuielilor publice, în condițiile în care ținta de deficit rămâne una ridicată pentru anul 2025.

Printre instituțiile care vor primi bani în plus se numără Casa Națională de Pensii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Transporturilor și autoritățile locale. Alocările sunt menite să acopere nevoi concrete și cheltuieli curente.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi 2,2 miliarde de lei, din care 1,7 miliarde lei vor fi destinați achiziției de medicamente și alte bunuri și servicii, iar 0,5 miliarde lei vor fi folosiți pentru plata concediilor medicale. Această suplimentare are rolul de a asigura continuitatea serviciilor medicale și plata drepturilor prevăzute de lege.

Casa Națională de Pensii va primi un sprijin financiar de 250 de milioane de lei, care va contribui la acoperirea necesarului pentru plata pensiilor în următoarele luni.

Ministerul Transporturilor va beneficia de 750 de milioane de lei, sumele urmând să fie alocate în principal pentru majorări de capital la companiile Tarom și CFR, asigurând astfel funcționarea și dezvoltarea infrastructurii de transport.

Autoritățile locale vor primi 170 de milioane de lei pentru proiecte și cheltuieli de funcționare, ceea ce le permite să acopere necesitățile curente și investițiile planificate la nivel comunitar.

Aceasta va fi a doua rectificare bugetară din 2025. Prima rectificare a fost adoptată la începutul lunii octombrie și a presupus majorarea țintei de deficit de la 7%, cât prevedea legea bugetului pentru anul 2025, la 8,4% din PIB. Modificarea a fost necesară pentru a asigura finanțarea principalelor cheltuieli publice și pentru a preveni blocaje în funcționarea instituțiilor.

Rectificările bugetare din acest an reflectă modul în care Guvernul ajustează periodic alocările, ținând cont de evoluția veniturilor și cheltuielilor, dar și de prioritățile instituțiilor publice și ale autorităților locale.

Această a doua rectificare va fi monitorizată de coaliție, iar eventualele ajustări ulterioare vor fi făcute în funcție de necesitățile reale și de evoluția indicatorilor macroeconomici. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc menținerea stabilității financiare și asigurarea resurselor necesare pentru principalele domenii de interes public.