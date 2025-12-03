Alexandru Nazare a declarat că și-ar dori ca România să poată începe, gradual, reducerea impozitării pe muncă. El a precizat însă că impactul financiar al unei asemenea decizii este foarte mare și că nu poate fi aplicată atâta timp cât nu există resurse clare pentru a compensa pierderile la buget.

Potrivit ministrului, un astfel de proces nu se poate face dintr-odată și nici prin „salturi majore”. Eventuala reducere ar trebui întinsă pe mai mulți ani și ar presupune decizii dificile privind economiile bugetare și prioritățile statului.

Alexandru Nazare a arătat că o scădere a impozitării pe muncă ar putea fi benefică, dar doar în condițiile în care statul reușește economii semnificative în alte zone. El a spus că este deschis discuțiilor cu partenerii din coaliție pentru a identifica domenii din care se pot face reduceri de cheltuieli.

Ministrul a subliniat că este vorba despre o decizie complexă, care nu poate fi luată de pe o zi pe alta, mai ales în contextul actual al consolidării fiscale.

„Mi-aș plăcea să putem să ne permitem să începem gradual să scădem impozitarea pe muncă, dar acest proces e foarte complex, că impactul impozitării pe muncă e foarte mare, iar noi suntem în mijlocul consolidării fiscale. Deci, din punctul meu de vedere, dacă am putea să găsim resurse să facem acest lucru gradual, într-un număr de ani, că deodată nu se va putea să facem salturi majore, sigur, dar trebuie identificate resurse, iar pentru aceste resurse trebuie să luăm decizii. Dacă facem economii mai mari, sigur, cred că ar fi benefică o scădere a impozitării pe muncă. Dar în contextul în care suntem noi azi e foarte greu de crezut că vom reuși să facem asta. Eu sunt foarte deschis cu ceilalți parteneri să găsim zone din care se pot face economii, astfel încât să compensăm acest lucru, dar e o decizie complexă, nu e o decizie pe care s-o iei de pe o zi pe alta”, a explicat ministrul Alexandru Nazare, pentru B1 TV.

Ministrul Finanțelor s-a declarat încrezător că România își va respecta ținta de deficit bugetar în 2025, lucru care, spune el, nu s-a întâmplat în ultimii ani. Nazare a susținut că reducerea cheltuielilor statului se vede deja în execuția bugetară.

El a precizat că, în primele patru luni, cheltuielile de personal au scăzut cu peste un miliard de lei. De asemenea, se înregistrează scăderi și la capitolul bunuri și servicii, ceea ce indică faptul că măsurile adoptate încep să producă efecte.

Alexandru Nazare a spus că efortul de reducere a cheltuielilor trebuie să continue și că modul concret în care acest lucru se va face este discutat în cadrul coaliției. Există deja mai multe propuneri, iar deciziile finale vor fi comunicate după ce va exista un acord politic.

„Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuție. Vorbim de lucruri care deja se întâmplă. Vorbim de o scădere a cheltuielilor de personal în 4 luni de peste un miliard. Vedem o scădere la capitolul de bunuri și servicii. Deci tendința de scădere a cheltuielilor ca urmare a măsurilor luate e deja vizibilă. Acest lucru ne ajută în execuția anului 2025 și să îndeplinim ținta de deficit pentru 2025. Bineînțeles că efortul de scădere a cheltuielilor trebuie să continue. Modul în care vom face acest lucru îl vom discuta în coaliție. Sunt deja multe propuneri în coaliție legate de o serie de măsuri. Când coaliția va decide, vom anunța exact măsurile respective. Dar efortul de diminuare a cheltuielilor a început și e vizibil în execuția bugetară”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a recunoscut că percepția publică este aceea că statul nu strânge cureaua, iar presiunea cade doar pe contribuabili. El a admis această nemulțumire, dar a insistat că datele bugetare arată clar o scădere a cheltuielilor.

Alexandru Nazare a mai declarat că are încredere că ținta de deficit de 8,4% este compatibilă cu măsurile deja luate și că respectarea acesteia va transmite un semnal pozitiv către piețe și finanțatori, indicând o schimbare de atitudine în politica fiscală a României.