Potrivit ministrului Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, termenul-limită pentru depunerea ofertei este 17 noiembrie, iar după data de 21 noiembrie, compania Lukoil nu își va mai putea desfășura activitatea. Anunțul a fost făcut de ministru printr-o postare pe rețelele sociale.

Dorin Junghietu a precizat că autoritățile de la Chișinău poartă negocieri cu Bulgaria și România, inclusiv cu Rompetrol, pentru a garanta aprovizionarea cu benzină, motorină și kerosen.

Ministrul a afirmat că Republica Moldova nu a acceptat propunerea Lukoil de a transfera activele și infrastructura din zona Aeroportului către o altă companie din țară.

„Compania respectivă nu poate fi acceptată de statul Republica Moldova pe dimensiunea securității naționale”, notează oficialul.

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a anunțat că autoritățile de la Chișinău au solicitat o derogare temporară din partea SUA pentru funcționarea companiei Lukoil, aflată sub sancțiuni, până la identificarea unor soluții care să asigure aprovizionarea cu benzină, motorină și kerosen. Oficialul a precizat că această măsură urmărește să protejeze fluxul normal de resurse petroliere și să prevină impactul asupra vieții cotidiene a populației, respectând totodată sancțiunile americane.

Lukoil deține o cotă importantă de piață în Republica Moldova și este furnizor unic pentru Aeroportul Internațional Chișinău. Începând cu 21 noiembrie 2025, compania va fi incapabilă să funcționeze și să livreze carburanți, ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA în octombrie, a blocării conturilor și activelor sale și a refuzului Trezoreriei SUA de a permite vânzarea activelor către comerciantul global Gunvor.

Anterior, Lukoil anunțase intenția de a vinde activele externe, evaluate la aproximativ 20 de miliarde de euro, la patru zile după impunerea sancțiunilor americane, ajungând la un acord cu Gunvor trei zile mai târziu. Totuși, pentru finalizarea tranzacției era nevoie de aprobarea autorităților americane. Ministerul de Finanțe al SUA a declarat că Gunvor, considerată „marionetă a Kremlinului”, nu va primi licență de operare atâta timp cât Vladimir Putin continuă acțiunile considerate ilegale.

Ca urmare, reprezentantul Gunvor, Seth Pietras, a anunțat pentru Politico că firma și-a retras oferta de achiziție a activelor externe ale Lukoil, lăsând Republica Moldova în căutarea unor soluții alternative pentru a evita o criză de carburanți.