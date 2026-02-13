Executivul a adoptat, pe 12 februarie, Ordonanța de urgență privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului european referitor la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Potrivit comunicatului oficial, documentul creează mecanismul de guvernanță necesar implementării la nivel național a noilor standarde europene și abrogă Legea nr. 34/2017.

Guvernul precizează că România își consolidează capacitatea de a respecta angajamentele asumate față de Comisia Europeană, inclusiv prin operaționalizarea Cadrului Național de Politică transmis anterior.

Coordonarea procesului de implementare va fi realizată prin Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, în colaborare cu autoritățile și instituțiile de specialitate.

Actul normativ stabilește atribuțiile instituțiilor publice implicate în dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și introduce obligații clare pentru operatorii publici și privați.

De asemenea, sunt definite mecanismele de coordonare interinstituțională, precum și regimul de monitorizare și sancțiuni aplicabile în cazul nerespectării obligațiilor legale.

Conform comunicatului, adoptarea ordonanței are implicații directe asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor și asupra îmbunătățirii calității mediului.

Totodată, autoritățile indică efecte pozitive asupra accesului la infrastructură sustenabilă pentru transportul de pasageri și mărfuri, stimularea investițiilor în tehnologii verzi și inovare, dar și asupra creării de noi locuri de muncă.

Guvernul subliniază că noul cadru legislativ sprijină extinderea utilizării combustibililor alternativi.

„Prin adoptarea OUG și dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, se vor crea noi locuri de muncă, iar România va putea reduce dependența de combustibilii fosili prin utilizarea și extinderea combustibililor alternativi, incluzând hidrogenul, biocombustibilii, gazele naturale comprimate (GNC) și gazele naturale lichefiate (GNL), în special pentru transportul rutier.”

Regulamentul (UE) 2023/1804 face parte din pachetul legislativ european destinat accelerării decarbonizării transporturilor și dezvoltării mobilității sustenabile.

Statele membre sunt obligate să dezvolte rețele de stații de încărcare electrică, infrastructură pentru hidrogen și facilități pentru combustibili alternativi destinați transportului greu.