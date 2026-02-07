Permisul de conducere de categoria B, cel mai răspândit în Uniunea Europeană, urmează să fie modificat printr-o nouă directivă care va schimba regulile cunoscute până acum. În prezent, șoferii care au obținut permisul auto după 1 ianuarie 1999 pot conduce vehicule cu o masă maximă autorizată de până la 3,5 tone. Această limită se aplică indiferent dacă este vorba despre autoturisme, autoutilitare sau alte vehicule similare.

În practică, legislația actuală permite deja anumite excepții. Deși unele vehicule, precum tractoarele sau utilajele agricole, pot depăși semnificativ această greutate, ele pot fi conduse în anumite condiții fără susținerea unui examen suplimentar, în baza unor reglementări speciale. Totuși, pentru majoritatea vehiculelor destinate transportului rutier, plafonul de 3,5 tone a rămas o barieră clară, spun cei de la ziarulromanesc.de.

Această situație urmează să se schimbe odată cu intrarea în vigoare a celei de-a patra Directive europene privind permisul de conducere. Documentul extinde domeniul de aplicare al permisului categoria B și introduce noi drepturi pentru șoferii care dețin doar acest tip de permis, permițând accesul la vehicule care până acum erau interzise.

Noua directivă, asupra căreia Parlamentul European și statele membre au ajuns recent la un acord, prevede o revizuire amplă a reglementărilor privind permisul de conducere. Una dintre cele mai importante schimbări este digitalizarea documentului, ceea ce va elimina obligativitatea de a avea permanent asupra ta cardul de plastic.

În paralel cu această transformare tehnologică, categoria B va fi extinsă din punct de vedere al drepturilor acordate. Începând cu anul 2028, șoferii care dețin un permis categoria B vor putea conduce vehicule cu o masă maximă autorizată de până la 4,25 tone, depășind astfel limita actuală de 3,5 tone. Măsura este gândită pentru a reflecta evoluția pieței auto și creșterea greutății vehiculelor moderne.

Extinderea este considerată deosebit de importantă pentru cei care utilizează autoutilitare sau autorulote. Până acum, mulți șoferi erau obligați să obțină un permis suplimentar sau să evite anumite modele din cauza restricțiilor de greutate. Noile reguli deschid accesul la vehicule mai mari, însă aplicarea nu este una generală și vine cu limitări precise.

Deși creșterea limitei de greutate pare, la prima vedere, o măsură general valabilă, directiva introduce o diferențiere clară între tipurile de motorizare. Potrivit explicațiilor oferite de ADAC, majorarea masei totale admise nu se aplică vehiculelor clasice, echipate cu motoare pe benzină sau diesel.

Permisul de conducere categoria B va permite depășirea pragului de 3,5 tone doar în cazul vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi, în special cele electrice. Acest lucru este justificat de greutatea mai mare a bateriilor, care face ca multe vehicule electrice să depășească rapid limitele actuale, fără a oferi însă capacități de transport superioare.

Aceeași regulă se aplică și în cazul autoutilitarelor și autorulotelor electrice. Totuși, directiva impune o condiție suplimentară importantă. Conducerea acestor vehicule cu masa de până la 4,25 tone este permisă doar dacă șoferul deține un permis de conducere categoria B de cel puțin doi ani, potrivit informațiilor relatate de Inside Digital. Măsura are rolul de a asigura un nivel minim de experiență la volan.

Pe lângă modificările legate de categoria B, noua directivă introduce oficial permisul de conducere digital. Acesta va putea fi stocat într-o aplicație dedicată pe smartphone și va fi acceptat în timpul controalelor rutiere sau la închirierea unui autoturism, fără a mai fi necesară prezentarea documentului fizic.

Cardul de plastic nu va dispărea complet, însă rolul său va fi redus. În locul acestuia, autoritățile europene pregătesc introducerea unui cod QR securizat, bazat pe cipul actual, pentru a crește nivelul de protecție împotriva falsificării. Digitalizarea permisului face parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a documentelor oficiale și de simplificare a relației dintre cetățeni și autorități.

Prin aceste schimbări, permisul de conducere devine nu doar un document mai ușor de utilizat, ci și un instrument adaptat noilor realități tehnologice și de mobilitate din Uniunea Europeană.