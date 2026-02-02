Suspendarea dreptului de a conduce implică pierderea temporară a permisului, de regulă pentru o perioadă de până la trei luni. Autoritatea care decide măsura specifică termenul în care șoferul trebuie să predea documentul, iar perioada de suspendare poate fi înlocuită cu o amendă majoră prin decizie judecătorească, dacă se dovedește că pierderea permisului ar cauza prejudicii semnificative, de exemplu în plan profesional.

Suspendarea se aplică în special pentru depășirea vitezei legale cu cel puțin 31 km/h în localitate sau 41 km/h în afara acesteia, iar pentru recidiviști limita scade la 26 km/h. Consumul de alcool între 0,5 și 1,09‰ conduce tot la suspendare, iar orice semne de incapacitate de a conduce, chiar la 0,3‰, pot fi sancționate, inclusiv pentru bicicliști. Alte abateri care atrag suspendarea includ trecerea pe roșu și nerespectarea interdicției de depășire, conform informațiilor publicate de T-Online.

Retragerea permisului de conducere este o măsură mult mai severă, documentul fiind predat și distrus, iar dreptul de a conduce fiind interzis complet. În această situație, șoferul nu mai poate conduce niciun vehicul care necesită permis, iar perioada de interdicție variază între șase luni și cinci ani, cu posibilitatea de redobândire numai după evaluări psihologice, test de vedere și cursuri de prim ajutor.

Retragerea se aplică în cazul alcoolului peste 1,1‰, părăsirea locului accidentului, punerea în pericol a altor participanți în trafic, acumularea a opt puncte de penalizare în registrul Flensburg sau în urma unor infracțiuni grave și repetate.

În cazurile extreme, permisul poate fi retras pe viață, de exemplu din cauza unor infracțiuni repetate, utilizarea vehiculului la comiterea de fapte penale, comportament agresiv sau probleme medicale grave, inclusiv deficiențe de vedere sau afecțiuni psihice.

Șoferii au dreptul să conteste deciziile administrative în termen de două săptămâni și, dacă măsura provine de la judecător, doar prin acțiune în instanță, potrivit legii din Germania. Participarea la programe de reabilitare și consiliere, precum și sprijinul unui avocat specializat, pot ajuta la reducerea perioadei de interdicție și la redobândirea permisului mai rapid, arată sursa menționată.