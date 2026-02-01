Mulți conducători auto asociază permisul de conducere Categoria B exclusiv cu autoturismele obișnuite. În realitate, legislația permite utilizarea mai multor tipuri de vehicule, atât timp cât sunt respectate anumite limite tehnice și condiții de pregătire.

Orice șofer cu această categorie poate conduce vehicule a căror greutate totală admisă nu depășește 3.500 kg și care transportă cel mult opt pasageri, fără a-l include pe conducătorul auto.

În aceste limite intră:

autoturismele uzuale, indiferent de tipul motorizării;

autoutilitarele ușoare utilizate pentru transport de marfă;

camionete și vehicule comerciale de dimensiuni reduse;

microbuze mici, dacă respectă limita de greutate impusă de lege.

Prin urmare, numeroase vehicule folosite în activități zilnice sau comerciale pot fi conduse legal cu acest permis.

Legea permite conducerea unor motociclete sau scutere fără obținerea categoriei A, însă numai în anumite condiții.

Vehiculul trebuie să aibă transmisie automată și să se încadreze în categoria A1, adică să nu depășească 125 cmc și 11 kW putere.

De asemenea, sunt necesare câteva condiții suplimentare pentru șofer:

minimum doi ani de experiență cu permis Categoria B;

vârsta de cel puțin 24 de ani;

absolvirea unui curs practic într-o școală autorizată, cu eliberarea unei adeverințe oficiale.

Conducerea fără acest document este considerată infracțiune.

Începând cu 2026, permisul B este suficient și pentru anumite tractoare agricole sau forestiere, însă doar pentru modelele cu viteză constructivă limitată la 40 km/h, încadrate în categoria Tr1.

Această prevedere este utilă mai ales pentru persoanele implicate în activități agricole.

Șoferii pot tracta și remorci sau rulote, dar există câteva reguli esențiale:

remorca nu trebuie să depășească masa maximă autorizată de 750 kg;

greutatea totală a ansamblului vehicul-remorcă nu poate depăși 4.250 kg;

remorca nu poate fi mai grea decât mașina care o tractează.

Depășirea acestor limite impune obținerea unei categorii suplimentare.

Permisul Categoria B oferă mai multă flexibilitate decât se crede în mod obișnuit, acoperind nu doar autoturismele, ci și alte tipuri de vehicule utile în viața de zi cu zi. Totuși, respectarea limitelor tehnice și a condițiilor legale rămâne esențială pentru a circula fără riscuri și sancțiuni.