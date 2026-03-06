Stadiul reformelor și investițiilor asumate de România prin PNRR a fost analizat vineri într-o reuniune de lucru organizată la Palatul Victoria, la inițiativa premierului Ilie Bolojan. La discuții au participat miniștrii responsabili de domeniile cheie, printre care energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate și mediu.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, această evaluare are loc în contextul în care, la reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR din 23 februarie 2026, prim-ministrul a cerut accelerarea implementării proiectelor și o mai bună coordonare între instituții pentru eliminarea blocajelor administrative.

”Astfel, la întâlnirea de astăzi a fost analizată în detaliu evoluţia fiecărui proiect de reformă şi de investiţii din domeniile energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate, mediu şi au fost identificate soluţii pentru implementarea lor în termenele agreate cu reprezentanţii Comisie Europene”, anunţă Guvernul.

Executivul a decis ca fiecare minister responsabil de reformele din PNRR să transmită Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene un calendar detaliat privind implementarea proiectelor.

Scopul acestei măsuri este realizarea unui sistem centralizat de monitorizare a progresului.

Acest mecanism va funcționa sub forma unui „tablou de bord” actualizat constant, care va reflecta stadiul fiecărui angajament asumat de România în cadrul planului european.

După finalizarea acestui instrument de monitorizare de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, datele vor fi făcute publice.

O parte dintre reformele prevăzute în PNRR implică adoptarea unor acte legislative care trebuie aprobate de Parlament. În acest sens, Guvernul a stabilit un calendar accelerat.

”Pentru proiectele de reformă care implică adoptarea unor proiecte de lege, pentru care este necesar votul Parlamentului, s-a stabilit ca ministerele iniţiatoare să le promoveze în Guvern până în luna mai, iar după adoptare de către Executiv să fie transmise Legislativului cu solicitarea de a fi dezbătute şi aprobate în procedură de urgenţă. În ceea ce priveşte celelalte reforme care necesită adoptare prin alt tip de act normativ, ministerele vor colabora strâns pentru elaborarea, avizare şi acomodarea punctelor de vedere astfel încât acestea să fie aprobate în termenele stabilite”, se menţionează în comunicatul oficial.

Guvernul arată că proiectele de investiții reconfirmate de actualii miniștri pentru finanțare prin PNRR vor beneficia în continuare de resursele necesare.

Potrivit Executivului, Ministerul Finanțelor dispune de fondurile necesare pentru cofinanțări și pentru acoperirea altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor incluse în plan.

”Ministerele vor continua să colaboreze strâns atât pe linie instituţională, cât şi în relaţia cu contractorii pentru a accelera ritmul de lucru şi a finaliza în bune condiţii proiectele de reformă şi investiţii asumate prin PNRR”, precizează Executivul.

Autoritățile subliniază că PNRR reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care România urmărește să își consolideze economia și să își crească capacitatea de reacție în fața crizelor.

Prin reformele și investițiile incluse în plan, statul urmărește creșterea rezilienței economice, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea unor sectoare strategice.